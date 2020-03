Le court métrage «Samurai & Shogun» de Rick et Morty a des fans qui démangent pour de nouveaux épisodes au milieu de la saison 4

Désolé, fans de Rick et Morty. Nous sommes presque en avril 2020 et la quatrième interruption de la saison se poursuit sans aucune nouvelle concernant les cinq derniers épisodes. Cependant, Toonami a récemment diffusé un court métrage inspiré de l’anime Rick et Morty intitulé Samurai & Shogun. Bien sûr, le teaser de 6 minutes a surpris tout le monde. Pendant ce temps, de nombreuses personnes ont applaudi le réseau pour leur chef-d’œuvre d’évasion. Mais même ainsi, d’autres fans ont exprimé leur déception car Samurai & Shogun n’était pas la première de Rick et Morty Saison 4, Partie 2 qu’ils espéraient.

«Rick et Morty» sort le court métrage «Samurai & Shogun» sur Toonami

Samurai & Shogun présente Samurai Rick – alias Rick WTM-72 – et Shogun Morty alors qu’ils affrontent un groupe de Ninja Ricks dans une sanglante bataille. Le court-métrage a été créé par Studio Deen, qui a donné vie à des émissions comme Rurouni Kenshin et The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods. Le studio d’animation a également interprété les voix des acteurs du dub japonais Rick et Morty, Youhei Tadano et Keisuke Chiba, pour représenter respectivement Rick WTM-72 et Shogun Morty.

Le 28 mars, Jason DeMarco, vice-président directeur et directeur de la création d’Adult Swim, a expliqué comment le court métrage Rick et Morty Samurai & Shogun a vu le jour.

“Oui, nous avons donc passé un an à préparer un court métrage d’animation de cinq minutes pour Rick et Morty Lone Wolf & Cub pour vous les gars”, a écrit DeMarco sur Twitter. «Le voici, j’espère que vous le creuserez! Ne me dites pas que nous n’avons pas le plus de plaisir! “

Les fans de «Rick et Morty» réagissent au court métrage «Samurai & Shogun»

Créateurs de «Rick et Morty» Justin Roiland et Dan Harmon | Frederick M. Brown / .

Après la sortie de Samurai & Shogun, les fans de Rick et Morty ont partagé leurs réactions sur les réseaux sociaux. Et pour la plupart, les téléspectateurs ont été surpris ou impressionnés par le court métrage.

“Ouais. C’était inattendu », a écrit un fan en réponse au clip de Rick et Morty, ajoutant un emoji pouce levé.

Puis un autre fan a applaudi le court métrage en écrivant un commentaire que Rick dirait probablement, rots et tout.

«Quand le f * ck @JustinRoiland a-t-il décidé qu’un Rick et Morty Anime serait une bonne idée? Comme * braaaaaaaap * la semaine dernière ?? Parce que * braaaaap * c’est vraiment une très bonne idée et, et j’en ai besoin de plus », a écrit le fan sur Twitter. «Morty, j’ai besoin de plus de cet anime. Va me chercher plus cette morte. Morty, sérieusement, c’est terrible. “

Pendant ce temps, d’autres fans de Rick et Morty ont continué à évoquer le hiatus de la quatrième saison.

“Vous devez tout faire sauf publier les nouveaux épisodes. Utilisez-moi comme un bouton “nous voulons le reste de la saison 4”, a écrit un fan sur Instagram. Le commentaire a depuis reçu plus de 5000 likes.

“En tant que fan, j’ai aimé les manigances des samouraïs, mais je me sens trahi à propos de la saison 4. J’ai parlé”, a écrit un autre fan sur Twitter.

Samurai & Shogun de Rick et Morty ont peut-être étonné les fans avec un bon moment, mais il est clair que le nouveau court-métrage a également rappelé à tout le monde la sécheresse de la saison 4. Pouvons-nous donc nous attendre à de nouveaux épisodes prochainement? En décembre 2019, la série animée Adult Swim a annoncé le retour de la quatrième saison en 2020. Les chaînes de médias sociaux de Rick et Morty ont également dit aux fans de leur faire confiance. Il reste maintenant neuf mois en 2020. Et avec plus de teasers publiés, nous ne pouvons qu’espérer qu’une annonce quelconque sera faite bientôt.

