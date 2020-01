Le créateur de Family Guy, Seth MacFarlane, conclut un accord de 200 millions de dollars avec NBCUniversal

Seth MacFarlane se sépare de la 20th Century Fox Television après 20 ans passés ensemble.

Le créateur de “Family Guy, “” American Dad “,” Ted “et” The Orville “disent au revoir à sa maison de longue date pour une nouvelle entreprise avec NBCUniversal, signant un accord d’une valeur de 200 millions de dollars sur cinq ans, selon des sources à Date limite.

Fuzzy Door Productions, 46 ans, créera et développera de nouveaux projets pour les plateformes du géant des médias, notamment la diffusion, le câble et le nouveau service de streaming Peacock, qui sera lancé en avril.

“La voix de Seth résonne à travers de multiples données démographiques et médiatiques. Nous admirons tous sa capacité à créer des commentaires audacieux avec un humour audacieux, mais relatable, et j’ai hâte de travailler avec lui derrière et devant la caméra”, a déclaré un communiqué de Bonnie Hammer, président de NBCUniversal Content Studios.

Le vice-président George Cheeks a ajouté: “NBCUniversal est connu pour avoir créé certaines des chaînes de télévision les plus connues et nous savons que la voix intrépide de Seth continuera cet héritage légendaire.”

MacFarlane est “intéressé à jouer et à produire des comédies musicales, des drames politiques et des anthologies autour d’événements historiques”, tout en poursuivant son travail sur ses sitcoms animés populaires, selon The Hollywood Reporter.

«Je suis particulièrement inspiré par toutes les opportunités que NBCUniversal Content Studios a à offrir avec George et Bonnie à la barre. Je resterai redevable à ma bonne amie Dana Walden et à l’équipe du 20e pour leur partenariat de collaboration au fil des ans, et J’ai hâte de poursuivre notre travail ensemble sur «Family Guy», «American Dad» et «The Orville» », a déclaré MacFarlane dans un communiqué.

Il est le dernier des producteurs de télévision recherchés à faire un bond lucratif avec de nouveaux contrats de studio.

En septembre dernier, J.J. Abrams a annoncé qu’il emmènerait sa société de production Bad Robot à WarnerMedia dans le cadre d’un accord de 500 millions de dollars. Warner Bros.a signé un contrat de 400 millions de dollars avec le producteur d’uber Greg Berlanti, connu pour “Supergirl” et “Arrow”, en 2018. Et Ryan Murphy a conclu un pacte avec Netflix récemment évalué à 300 millions de dollars.

