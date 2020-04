Le créateur de «Parcs et loisirs» explique comment Leslie Knope réagirait à la pandémie de coronavirus

Leslie Knope est-elle le leader dont nous avons besoin en ce moment?

Le coronavirus est bien trop réel, mais certains créateurs de télévision envisagent comment leurs personnages fictifs géreraient la pandémie actuelle. Et le co-créateur de Parks & Recreation, Mike Schur, pense que le directeur adjoint du département des parcs de Pawnee (et futur gouverneur de l’Indiana) serait plus préparé que la plupart. Il était l’un des dizaines d’écrivains qui ont partagé leurs réflexions sur la façon dont leurs personnages de télévision réagiraient à la crise actuelle avec Vulture.

Leslie Knope agirait rapidement

Amy Poehler en tant que Leslie Knope | Colleen Hayes / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Contrairement à certains dirigeants politiques réels, Leslie n’hésiterait pas à agir rapidement pour lutter contre les coronavirus. Elle imposerait des mesures d’éloignement social dès qu’elle apprendrait la menace.

“Tout d’abord, Leslie connaissait déjà les protocoles CDC pour la distanciation sociale, et ils auraient été institués dans les 24 heures suivant les premiers signalements du coronavirus en Amérique”, a expliqué Schur.

Les résidents de Pawnee verraient également des affiches en couleur expliquant ce qu’ils pouvaient (et ne pouvaient pas) faire dans toute la ville. Elle aurait même «écrit une chanson avec des paroles expliquant quelles étaient les responsabilités de chacun à l’avenir», peut-être au rythme de «Imagine» de John Lennon. «Les paroles aideraient les gens. Et ne mettez pas tout le monde en colère », selon Schur.

Schur ne le mentionne pas, mais nous devons supposer que Leslie possède également des classeurs très détaillés et bien organisés qu’elle utilise pour aider à gérer la situation.

Leslie reconnaît également l’importance de la communauté

Bien que Leslie fasse tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité des habitants de Pawnee, elle veillera également à ce que la communauté reste solidaire.

«Tous les forums des villes se poursuivraient en ligne. Zoom serait installé sur les ordinateurs de chacun du jour au lendemain », a déclaré Schur.

Malheureusement, Leslie ne serait pas en mesure d’embrasser sa meilleure amie Ann Perkins. Mais «elle et Ann auraient une marche et des entretiens de six pieds de distance chaque jour. Si Ann se balançait à moins de six pieds, elle serait doucement châtiée, peut-être via un vaporisateur. »

Leslie vérifierait également fréquemment avec tous ceux qu’elle connaît, y compris Tom, Donna, April et Andy. “Ils feraient semblant d’être ennuyés mais aimeraient secrètement”, a déclaré Schur.

Et qu’en est-il du curmudgeon adorable Ron Swanson? Il “serait ravi car maintenant il y a une raison pour qu’il soit seul sans que personne ne le dérange. Mais il s’inquiéterait pour Leslie. “

Nick Offerman dit que Ron Swanson serait prêt pour le coronavirus

Nick Offerman en tant que Ron Swanson | Colleen Hayes / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Schur n’est pas le seul à avoir réfléchi à la manière dont les personnages de Parks and Recreation réagiraient au coronavirus. Seth Myers a demandé à Nick Offerman, qui jouait Ron, ce que son personnage ferait pendant la pandémie lorsque l’acteur s’est arrêté à Late Night With Seth Myers le 11 mars.

“Je ne pense pas qu’il le remarquerait nécessairement”, a déclaré Offerman.

“Mais s’il le faisait”, a poursuivi Offerman, “Leslie lui enverrait probablement une missive ou une sorte de message et il emmènerait sa famille dans l’une de ses cabanes dans les bois où il se dirigeait de toute façon et ils en profiteraient la pêche et certains articles de son jardin jusqu’à ce que les choses éclatent. »

“Lorsque la merde tombe en panne, Ron est prêt”, a-t-il ajouté.

