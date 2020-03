Le créateur de «The West Wing» révèle ses «moments préférés» du spectacle

Demandez à n’importe quel fan de The West Wing de choisir les moments forts du drame politique et il y a de fortes chances qu’ils évoquent la scène «Jackal» de la saison 1, le point de presse désastreux mais hilarant de Josh (Bradley Whitford) ou une multitude d’autres scènes. des sept saisons de l’émission. Quant au créateur du programme, Aaron Sorkin, ses «moments préférés» sont plus inattendus. Avant, découvrez ce que le joueur de 58 ans considère comme ses moments n ° 1.

L’aile ouest a été diffusée sur NBC en septembre 1999 et n’a pas été interrompue avant mai 2006 avec sept saisons, 26 Emmy Awards et deux Golden Globes à son actif. Centrée sur ce qu’il faut pour diriger le bureau du président, la série a suivi des cadres supérieurs de l’aile ouest de la Maison Blanche alors qu’ils travaillaient sans relâche pour Josiah “Jed” Bartlet, le président fictif des États-Unis, joué par Martin Sheen.

Lâchement basé sur les événements entourant le temps passé par l’ancien président George W. Bush à la Maison Blanche, le spectacle a suivi les personnages d’une administration libérale alors qu’ils essayaient de faire de leur mieux, bien que quelques trébuchements en cours de route.

Les acteurs étaient Bradley Whitford (Josh Lyman), Allison Janney (CJ Cregg), Janel Moloney (Donnatella “Donna” Moss), Richard Schiff (Toby Ziegler), John Spencer (Leo McGarry), Dulé Hill (Charlie Young), Rob Lowe (Sam Seaborn), et, bien sûr, Sheen.

Sorkin aimait «montrer l’intersection de la personne et du travail»

Peu de temps après la diffusion de la série, elle est devenue connue pour ses dialogues rapides et ses scènes de promenade et de conversation qui sont maintenant deux des marques de commerce de Sorkin en matière d’émissions de télévision. Il a écrit tous les épisodes, sauf trois, dans les quatre premières saisons de The West Wing, et en tant que tel, il aurait peut-être eu du mal à réduire ses moments marquants. Cependant, il n’a pas hésité à les nommer.

Selon Definitive History of The West Wing d’Empire, avec des conversations de Sorkin et des acteurs, le créateur a révélé ses «moments préférés» de la série.

“J’aime le fait que nous n’ayons ni roi ni reine; nous avons une personne avec un emploi temporaire très inhabituel depuis quelques années », a déclaré Sorkin. «Mes moments préférés dans l’émission montraient toujours l’intersection de la personne et du travail.»

Il a continué, fournissant plus de détails sur les scènes qu’il aimait le plus. “À tout moment, Bartlet pourrait être autre chose que le président – un père, un mari, un fils ou un ami”, a apprécié Sorkin.

Le scénariste, le réalisateur, le producteur et le dramaturge ont aimé les moments où le personnage de Sheen a dû faire une «pause» pour être président pendant une très courte période afin qu’il puisse faire des choses comme offrir des conseils à Leo ou taquiner Zoey (Elisabeth Moss) à propos de sa vie amoureuse. Simplement en raison de la nature du spectacle et de sa concentration sur le bureau du président, les moments préférés de Sorkin étaient souvent pris en sandwich entre de grands événements tels que des dîners d’État ou des réunions avec des chefs d’État.

Il a quitté «The West Wing» après la saison 4

L’aile ouest a connu des changements importants après la saison 4. Lowe a quitté la série alors que son personnage à l’écran disait au revoir à la Maison Blanche pour avoir une chance de devenir un représentant américain au Congrès.

Peu de temps après que l’acteur a annoncé son départ, Sorkin a décidé de quitter la série avec l’un des directeurs de la série, Thomas Schlamme, avant d’admettre plus tard n’avoir regardé que 15 secondes de la saison 5 sur les conseils de Larry David de Seinfeld pour ne jamais regarder une série après en quittant.

