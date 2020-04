Le crossover «Grey’s Anatomy» dans la finale de la station 3 de la saison 19 présente une «situation mettant la vie en danger»

Grey’s Anatomy Season 16 a peut-être été écourtée par quatre épisodes en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), mais quelques personnages préférés des fans apparaissent dans la finale de Station 19 Saison 3. Récemment, la showrunner Krista Vernoff a taquiné un autre crossover Grey’s Anatomy et Station 19 dans les deux derniers épisodes de la saison en cours. Maintenant, ABC a publié tous les détails, y compris les acteurs qui seront présentés en tant que guest stars.

Krista Vernoff taquine le prochain crossover “Grey’s Anatomy” et “Station 19” après

Jaina Lee Ortiz comme Andy Herrera et Ellen Pompeo comme Meredith Gray de «Station 19» et «Grey’s Anatomy» | Télévision de Mitch Haaseth / Walt Disney via .

Lorsque Grey’s Anatomy Season 16 s’est terminée le 9 avril, tous les médecins ont été laissés sains et saufs. Le 14 avril, TVLine a rapporté que la finale originale impliquait un événement qui aurait pu potentiellement tuer un personnage majeur. La publication note que la showrunner Krista Vernoff n’a pas été en mesure de confirmer les rumeurs. Cependant, elle a taquiné la finale de la saison 3 de Station 19 pourrait montrer aux fans ce qui était censé se passer à la fin de la saison 16 de Grey’s Anatomy.

“Ironiquement, lorsque les fans regarderont les épisodes 15 et 16 de Station 19, ils auront probablement une idée de ce que nous avions prévu [the original Grey’s finale]», A déclaré Vernoff à l’époque.

TVLine a également confirmé que les récits de Grey’s Anatomy repoussés à la saison 17 ont été édités hors de la finale de Station 19.

[Alertespoiler:Station19saison3épisodes15et16[Spoileralert:Station19Season3Episodes15&16]

Quelles stars de «Grey’s Anatomy» joueront dans la finale de «Station 19»?

Récemment, ABC a partagé des communiqués de presse pour les 15e et 16e épisodes de Station 19 Saison 3. Pour l’épisode du 7 mai – intitulé “Bad Guy” – Miranda Bailey (Chandra Wilson), Jackson Avery (Jesse Williams) et Levi Schmitt (Jake Borelli ) sont définis pour apparaître.

Selon le synopsis de l’épisode, Ben, Jackson et Emmett Dixon (Lachlan Buchanan) sont placés dans une “position dangereuse” aux côtés d’une victime potentielle. Pendant ce temps, Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) se penche sur les antécédents de sa famille alors que Vic Hughes (Barrett Doss) et Travis Montgomery (Jay Hayden) découvrent un stratagème de corruption.

Ensuite, dans le prochain croisement Grey’s Anatomy et Station 19 dans la finale le 14 mai, Ellen Pompeo, Caterina Scorsone, Kim Raver et Stefania Spampinato guest star comme Meredith Gray, Amelia Shepherd, Teddy Altman et Carina DeLuca, respectivement. Le 16ème épisode – intitulé “Louder Than a Bomb” – semble également continuer là où “Bad Guy” s’arrête.

Selon ABC, le synopsis révèle qu’Andy se méfie de la mort de sa mère et elle va voir sa tante (Laura Ceron) pour des réponses. Robert Sullivan (Boris Kodjoe) subira également une intervention chirurgicale pour sa douleur chronique aux jambes. Ensuite, les autres membres de l’équipage de la Station 19 doivent évacuer un médecin de Pac-North. Mais ils se retrouvent dans une «situation mortelle».

Est-ce que ‘Station 19’ et ‘Grey’s Anatomy’ recevront une autre saison?

Pour l’instant, les fans de Grey’s Anatomy et Station 19 doivent attendre et voir comment le crossover se déroule. Mais on a certainement l’impression que la finale de la troisième saison laissera tout le monde sur un cliffhanger. Heureusement, les deux spectacles du Shondaland ont été renouvelés pour une autre saison.

En avril 2019, Grey’s Anatomy a été renouvelé tout au long de la saison 17. Cela dit, personne ne sait quand le drame médical prendra fin à ce stade. Lors d’une interview avec Deadline en avril 2020, Vernoff a révélé que ces discussions ne débuteront pas avant que les choses ne redeviennent normales. Elle a dit:

Je ne commencerai pas à planifier la fin de Grey’s Anatomy avant Shonda [Rhimes] et Ellen et ABC s’assoient tous ensemble, dites-moi que c’est vraiment la fin cette fois. La vérité est que ces conversations pourraient avoir lieu si nous n’avions pas affaire à une pandémie mondiale, mais tout le monde est rentré chez lui, et je pense que nous commencerons à en parler dans un mois ou deux.

Pendant ce temps, Station 19 a été choisie pour une quatrième saison le 11 mars. Dans un communiqué, le président d’ABC Entertainment, Karey Burke, a déclaré:

Krista Vernoff est une conteuse brillante et superbe et nous lui sommes très reconnaissants – ainsi que la distribution et l’équipe talentueuse – pour tout ce qu’ils ont fait pour que Station 19 prospère cette saison. Cette émission riche et addictive atteint des sommets de la série cette année pour une raison, et nous avons hâte de livrer d’autres histoires formidables à notre public passionné.

