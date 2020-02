‘Le défi’ Star Jemmye Carroll fait le point sur la co-star Preston Roberson-Charles

En 2017, les anciens du Real World et le vétérinaire du Challenge Preston Roberson-Charles ont choqué la communauté MTV lorsqu’il a révélé qu’il avait lutté contre le sans-abrisme pendant deux ans. Dans une vidéo Ask Me Anything, la co-vedette Jemmye Carroll a expliqué qu’elle lui avait parlé récemment et qu’il allait “beaucoup mieux”.

Ryan Knight (G) et Preston Roberson-Charles | Mike Coppola

Jemmye Carroll après «Real World: New Orleans»

Près de trois ans après son apparition dans Real World: New Orleans, Jemmye Carroll est revenue avec trois de ses anciens colocataires, Preston Roberson-Charles, McKenzie Coburn, et l’ancien ex-petit ami, Ryan Knight, pour participer en équipe au défi: La bataille de la Saisons.

Au cinquième épisode, seuls Knight et Carroll sont restés, et l’ancien couple a duré deux épisodes supplémentaires jusqu’à ce que l’équipe de San Diego les élimine. La star de MTV est revenue pour la saison suivante, Rivals II, avec Camila Nakagawa comme partenaire, et le duo s’est classé troisième dans la compétition.

Après avoir participé à Free Agents, Battle of the Exes II, XXX: Dirty 30, Vendettas et Final Reckoning, Carroll n’a plus pu atteindre la finale. Elle a pris une pause de sa carrière dans le défi pour apparaître dans une autre émission de MTV, Ex on the Beach: Peak of Love, où elle s’est présentée au chalet en tant qu’ex-Nicole Zanatta et Marlon Williams.

La star de la Nouvelle-Orléans a décidé de maintenir une amitié avec ses ex et n’a encore manifesté aucun intérêt pour quiconque dans la maison.

Preston Roberson-Charles après «Real World: New Orleans»

Aux côtés de Carroll, le natif de Boston a fait ses débuts au Challenge pour la bataille des saisons avec l’équipe de la Nouvelle-Orléans. En équipe avec McKenzie Coburn, ils ont perdu contre Brooklyn dans le cinquième épisode.

Il est revenu pour The Challenge: Rivals II avec son partenaire Ryan Knight alors que leur rivalité remontait à leurs jours dans le monde réel. Même si Roberson-Charles ne pouvait pas supporter les commentaires offensifs de Knight, les deux l’ont dépassé et ont bien travaillé ensemble, terminant à la cinquième place.

Il est revenu pour le grand prix des agents libres et a réussi à éviter d’être jeté dans une élimination pendant huit semaines. Cependant, une fois que la star de Real World a atterri au fond, il n’a pas pu retirer la victoire, et Cohutta Grindstaff l’a renvoyé chez lui à la sixième place.

Après son apparition sur les agents libres, il a annoncé qu’il ne reviendrait pas pour un autre défi. Dans un article du New York Times de 2017, Roberson-Charles a révélé qu’il était sans abri et dormait sur les canapés de ses amis.

Il a également séjourné dans un refuge pour sans-abri où il a été volé avant de décider de s’inscrire au Collège communautaire LaGuardia. Après avoir changé de refuge et vécu dans des auberges pendant un certain temps, il a commencé à dormir sous un bureau dans un bureau où il travaillait sur le campus.

Enfin, LaGuardia a aidé la star de MTV à obtenir un prêt et à déposer un acompte sur une chambre à Woodside, dans le Queens.

Jemmye Carroll fait le point sur Preston Roberson-Charles

Dans une vidéo Reddit Ask Me Anything publiée sur YouTube, Carroll a parlé de son ancienne co-star et a admis que tout le monde avait perdu le contact avec lui après son dernier défi.

Elle se souvient avoir parlé pour la dernière fois à Roberson-Charles lors des funérailles de Knight avant de lui tendre la main après avoir pris connaissance de sa situation. Selon Carroll, elle lui a récemment parlé et lui a expliqué qu’il «allait beaucoup mieux» et qu’il avait son propre appartement à New York.

Même si Roberson-Charles a exprimé sa peur de redevenir sans-abri dans l’article de 2017, il est maintenant en plein essor et «vit la vie comme il le souhaite».