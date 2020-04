Le dépassement de carrière de Kristin Cavallari pourrait avoir joué un rôle dans la scission de Jay Cutler, selon un avocat de divorce

Kristin Cavallari et Jay Cutler se séparent – et c’est peut-être parce que leur carrière l’était aussi.

Selon l’éminent avocat du divorce de New York, Dror Bikel, la «compétition de carrière» a peut-être joué un rôle dans la rupture du choc du couple de stars.

“Le concours de réussite professionnelle des célébrités crée un stress conjugal”, a-t-il déclaré. “Jay était un héros du football américain – le quart-arrière des Bears de Chicago, mais maintenant retiré des projecteurs. Kristin était moins visible au début et uniquement axée sur le mariage, mais est maintenant une marque chaude et à trajectoire élevée.”

“Les couples de célébrités du sport et du divertissement sont confrontés à un véritable défi lorsque leur réussite professionnelle favorise l’un ou l’autre, voire plus difficile lorsqu’il y a un changement alors que l’ancienne marque dominante s’estompe à mesure que la marque du conjoint prend de la vitesse”, a-t-il ajouté. “Nous voyons aussi cela fréquemment dans les mariages de Wall St. – un gros stress pour le couple.”

“Pour les célébrités, ce défi conjugal – joué dans les médias – peut être impossible.”

Bikel, auteur de “The 1% Divorce – Clash of Titans”, a déclaré que le jeune âge du couple qui allait se marier pourrait également avoir joué un rôle dans sa disparition.

“Il y a un taux de divorce plus élevé pour les personnes qui se marient jeunes”, a-t-il déclaré, soulignant que Jay avait 29 ans et Kristin à peine 26 ans lorsqu’ils se sont mariés en 2013.

“Les gens se marient avant que leur personnalité ne soit complètement formée. La génération de nos parents était plus démodée et collée ensemble.”

“Les 20 ans voient ça comme un mariage de départ, comme une maison de départ. Ça a l’air génial d’être marié, leurs amis le font … Ils semblent rompre peu de temps après la naissance des enfants.”

Il a ajouté: “Beaucoup de ces mariages / divorces sont très litigieux, ils se battent comme des chats et des chiens. Pour les célébrités – les gens à l’honneur – toutes ces questions sont intensifiées.”

Selon les documents de divorce, obtenus par TMZ, Kristin cite «les conduites conjugales inappropriées» et les «différences irréconciliables» comme raisons pour lesquelles elle veut sortir.

Elle demande la garde physique principale de leurs trois jeunes enfants avec des visites pour Jay, alors qu’il veut une garde partagée.

Selon Bikel, le couple doit également faire attention à protéger leur marque lors de leur rupture, car un divorce laid pourrait être “cataclysmique” à sa valeur.

“La valeur d’une marque de célébrités peut facilement se chiffrer en dizaines de millions de dollars avec des endossements, des gammes de produits, la télé-réalité – qui s’appliquent tous à Kristin”, a-t-il déclaré. “Inversement, toute action qui ternit cette marque peut réduire sa valeur de montants en dollars stratosphériques similaires.”

Il a cité l’exemple des récents messages publiés sur les réseaux sociaux par le couple, alors qu’ils s’étaient mis en quarantaine aux Bahamas – ce qui aurait pu coûter cher à leur marque.

“Les publications inconsidérées de Kristin et Jay sur la vie en grand aux Bahamas alors que ses 4 millions d’adeptes font face à des risques COVID pour la santé et l’emploi ont réduit cette valeur”, a-t-il déclaré. “Et maintenant, un divorce de” couple parfait “? Il est essentiel de mettre un visage d’adieu sur la séparation. L’annonce” rien que l’amour et le respect “était absolument le bon ton.”

Bikel affirme que les scissions à l’amiable, telles que celles de Gwyneth Paltrow et Chris Martin, ou même des Bezos, sont “une décision financière nécessaire”.

