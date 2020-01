Le dernier album de BTS vient de battre un record incroyable

Les fans de K-pop sont amoureux de BTS depuis leur première apparition sur la scène en 2013. Originaire de Séoul, en Corée du Sud, BTS est l’un des groupes de musique les plus populaires au monde aujourd’hui, et leurs ventes de disques parlent certainement d’eux-mêmes.

Récemment, ayant franchi une étape importante dans son pays d’origine, BTS fait à nouveau la une des journaux en annonçant son quatrième album en langue coréenne, Map of the Soul: 7, un retour à leur très réussi EP Map of the Soul: Persona. Vous n’avez pas entendu parler de Map of the Soul: Persona? Eh bien, vous passez définitivement à côté!

2019 a été une année énorme pour BTS

BTS | Tommaso Boddi / . pour iHeartMedia

Si vous n’avez pas entendu parler de BTS, où en étiez-vous l’année dernière? 2019 a été remplie d’énormes réalisations pour la sensation K-pop. En juin, le groupe a vendu le Wembley Stadium de Londres pour un spectacle de deux jours – un lieu pouvant accueillir 90 000 personnes – en seulement 90 minutes après l’ouverture des ventes de billets.

Un autre jalon tout aussi énorme, bien que sur une scène beaucoup plus intime, BTS a titré Saturday Night Live de NBC, atteignant des millions de téléspectateurs et devenant le premier groupe de K-pop à jouer en tant qu’invité musical de la série.

Pour la troisième année consécutive, BTS a remporté le prix du meilleur artiste social des Billboard Music Awards, que Justin Bieber avait remporté au cours des six années consécutives. Ils ont collaboré avec d’énormes artistes tels que Halsey, Ed Sheeran et Steve Aoki.

Ils ont également présenté leur premier Grammy Award, étant à nouveau le premier groupe de K-pop à le faire. Avec l’ampleur de 2019 pour BTS, nous avons hâte de voir ce qu’ils feront en 2020.

Les ventes record de BTS parlent d’elles-mêmes

Map of the Soul: Persona était censé être l’un des plus grands projets de l’année. Le BTS donne toujours plus aux fans, produisant de la nouvelle musique plus rapidement que beaucoup d’autres dans leur genre, et 2019 a été une année énorme pour le septuor.

Cet EP est tombé en avril et, en un mois, il avait déjà battu le record de la plupart des exemplaires vendus dans le pays dans toute l’histoire de la Corée du Sud. L’industrie de la musique n’a jamais vu des ventes records de BTS.

Non seulement c’est une énorme réussite en soi, mais BTS a également dû faire un effort supplémentaire. À la fin de l’année, Map of the Soul: Persona n’était pas seulement l’album le plus vendu de l’année, mais il a en fait vendu plus d’exemplaires que l’ensemble des cinq albums les plus vendus.

Leur EP à succès s’est vendu à 3,69 millions d’exemplaires sur l’année. Ensemble, les quatre albums les plus vendus en dessous se sont vendus à 2,71 millions d’exemplaires. La fente numéro deux a été prise par Seventeen avec leur album An Ode, qui s’est vendu au total à 849 282 exemplaires en 2019. Certainement impressionnant, mais même pas proche du nombre énorme que BTS a vendu.

Quelle est la prochaine étape pour BTS?

BTS a récemment annoncé le retour de son album Map of the Soul: 7, qui sortira le 21 février. Le temps nous dira si cet album sera en mesure de correspondre à Map of the Soul: Persona, mais il est sûr de dire que, qu’il le vende ou non, il figurera certainement parmi les cinq albums les plus vendus en 2020 dans leur pays d’origine.

Parallèlement à cette annonce d’un nouvel album est venu la spéculation qu’il pourrait y avoir une autre tournée en route pour BTS. Leur dernière tournée aux États-Unis a eu lieu en 2019, avec leur tournée Love Yourself, Speak Yourself, mais les fans en veulent clairement plus.

De nombreux groupes prévoient des tournées après la sortie d’un nouvel album, mais BTS programmera probablement une tournée Asie / Europe avant de se rendre aux États-Unis.Quel que soit leur plan, il est sûr de dire qu’ils vendront toujours facilement les lieux qu’ils veulent!