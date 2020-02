Le dernier arc d’Ashoka «The Clone Wars» fait sa part dans «Star Wars Rebels» «Beaucoup plus déchirant»

Ahsoka Tano est un personnage de Star Wars dont les fans et Lucasfilm ne peuvent pas se lasser. Elle est d’abord apparue sur la scène en tant que jeune de 14 ans «snippy» qui avait tendance à se mettre sous la peau d’Anakin en tant que Padawan. Mais elle est devenue l’un des Jedi les plus puissants de tous les temps. Et dans la dernière saison de The Clone Wars, qui vient de sortir le 21 février, les téléspectateurs verront où elle s’est retrouvée avant de la revoir dans Star Wars Rebels. Spoilers et détails de l’intrigue à venir pour The Clone Wars Season 7.

Bo-Katan et Ahsoka Tano dans un hologramme, contactant Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker à propos de Maul | Lucasfilm / Disney +

Ahsoka a quitté l’Ordre Jedi, ce qui lui a fait mal et Anakin

Dans l’arc final de la saison 5, Ahsoka a dû composer avec un crime terrible qu’elle n’a pas commis. Et en plus de tout cela, personne d’autre qu’Anakin et Padmé n’a vraiment soutenu ses déclarations d’innocence.

Elle a perdu confiance dans sa capacité à être un bon Jedi et dans le Jedi dans son ensemble. Elle a finalement quitté l’Ordre, ce qui lui a fait très mal, ainsi qu’à Anakin. De plus, cela a ajouté aux griefs d’Anakin avec les Jedi.

Mais, dans la saison 7, les équipes Ahsoka font de nouveau équipe avec Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. Bo-Katan demande son aide pour débarrasser Mandalore du règne de Maul et Ahsoka sait que ses deux amis Jedi la reprendront sur celui-ci. De plus, Obi-wan a une vendetta contre l’ancien Sith, de toute façon. Elle finit par devoir aller seule, cependant, quand Obi-Wan et Anakin doivent aller sauver Palpatine (c’est le début de Revenge of the Sith).

Ahsoka ne va pas cesser d’aider la République et de lutter pour ce qui est bien.

Même si elle a quitté le Jedi, elle ne va pas “fuir ses responsabilités”, comme l’a dit Dave Filoni, directeur de supervision, lors du panel “Ahsoka’s Untold Stories” au Star Wars Celebration Europe en 2016.

«Elle manque de confiance avec l’aspect politique des Jedi. Parce que ce que Barriss a dit s’enfonce, et il y a beaucoup de vérité dans ce que Barriss a dit, [Ahsoka] croit », a expliqué Filoni. «Mais elle fait toujours confiance à Anakin et elle fait confiance à Obi-Wan. Elle a donc des gens en qui elle croit et qui veulent aider en cette période galactique de crise, en gros. »

C’est pourquoi elle revient et accepte d’aider Bo-Katan. Même si elle n’a aucune obligation de le faire, elle veut aider de toutes les manières possibles, ce qui l’amène au siège de Mandalore.

Anakin donne à Ahsoka la moitié de son bataillon pour la protéger quand il ne peut pas

En ce moment, Anakin raconte à quel point il est fier d’Ahsoka et de ce qu’elle a accompli jusqu’à présent, dans et hors de l’Ordre Jedi. “Il comprend [her decision to leave] dans une certaine mesure », a déclaré Filoni au sujet de son choix de partir. “Il n’en est pas encore complètement satisfait, mais il suppose que ça a marché.”

C’est la première fois qu’Ahsoka et son ancien maître ont une conversation en tête-à-tête sur leur position, du moins à l’écran. C’est très significatif, car cela montre à Ahsoka à quel point son maître est fier d’elle et que leur lien est toujours là. Cet homme lui a appris tout ce qu’elle sait, ce qui l’a aidée à survivre jusqu’à ce moment et continuera de le faire pendant des décennies. Donc, entendre une validation de ses actions de la part de quelqu’un qu’elle regarde toujours est très puissant.

Il lui dit ensuite qu’il ne la laissera pas sans protection et lui donne la moitié de sa 501e légion. C’est l’équipe qu’elle commandait lorsqu’elle était Jedi, c’est pourquoi ils ont une armure spéciale, peinte en son honneur. “Les portes s’ouvrent et ils saluent tous”, a expliqué Filoni. “C’est ce moment et vous voyez ce qui était une petite fille qui se tenait là et maintenant elle a grandi et elle a le contrôle de tout cela.”

C’est la dernière fois qu’Anakin et Ahsoka se voient avant de se tourner vers le côté obscur

À ce stade du panel, Ashley Eckstein a commencé à pleurer, essuyant ses larmes, tandis que Filoni secouait ces points principaux de l’intrigue. Lorsque Filoni lui a demandé pourquoi, elle a déclaré: “Cela rend la finale de la saison 2 d’autant plus déchirante!” Filoni n’a pas compris ce qu’elle voulait dire au début, mais s’est ensuite rendu compte qu’elle faisait référence à la finale de la deuxième saison de Star Wars Rebels. Et elle a un point majeur.

Dans les épisodes «Twilight of the Apprentice», parties 1 et 2, Ahsoka se rend à Malachor avec Kanan et Ezra pour trouver des réponses dans un temple Sith. Très similaire à Rey’s Wayfinder dans The Rise of Skywalker, ils essaient d’utiliser un Holocron Sith pour acquérir cette connaissance. Mais ils sont arrêtés par Dark Vador, que Ahsoka ne connaît pas encore complètement comme Anakin Skywalker.

Ahsoka a ses intuitions, mais elle ne peut pas se résoudre à croire que c’est son ancien maître. Ils ont un duel, et finalement, elle prend le dessus et tranche un morceau de son masque. Et à ce moment-là, il dit “Ahsoka” dans la voix d’Anakin. C’est solidifié là que c’est Anakin, qui non seulement lui brise le cœur mais aussi la fait rester. “Je ne te quitterai pas! Pas cette fois », lui dit-elle. “Alors tu mourras”, jure Vador.

Ce duel entre Ahsoka et Vader est l’un des moments les plus puissants de Star Wars, et lorsque vous le combinez avec la dernière fois qu’Anakin et Ahsoka ont parlé avant cela, Eckstein a raison. Cela peut briser même le cœur des Jedi les plus forts.