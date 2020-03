Le dernier événement royal du prince Harry était “ émotionnel ” pour lui, déclare une source royale

Le mois de mars touche à sa fin, ce qui signifie que la sortie du prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, de la famille royale sera officielle. Il est difficile de les voir partir, car nous aimons regarder le couple faire des apparitions et assister à des fiançailles depuis plusieurs années maintenant, et ils sont devenus deux de nos membres royaux préférés.

Cependant, étant donné la négativité avec laquelle Meghan et Harry ont dû faire face dans les tabloïds britanniques depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble, ils ont le sentiment que le moment est venu pour eux de se retirer. Nous ne pouvons qu’imaginer que même si c’est un grand changement pour Meghan, et cela pourrait avoir encore plus d’impact sur le prince Harry, car la vie royale est tout ce qu’il a jamais connu.

Depuis le jour de sa naissance, le prince Harry était sous les projecteurs, se connectant avec les membres du public et faisant une différence positive partout où il le pouvait. C’est pourquoi une source royale dit que le dernier événement royal du prince Harry était vraiment «émouvant» pour lui.

Se retirer de ses fonctions royales

Plus tôt cette semaine, la duchesse de Sussex, dans son rôle de patronne de l’Association of Commonwealth Universities (ACU), a rencontré les esprits brillants de tout le Commonwealth pour entendre leur engagement à relever les défis mondiaux auxquels nous sommes tous confrontés. La duchesse s’est entretenue avec des chercheurs qui étudient et recherchent les zones importantes environnantes; nettoyer la pollution plastique dans nos océans, aider à construire des villes plus durables, améliorer les résultats sanitaires des citoyens et soutenir le travail décent et la croissance économique. Ouvrant la voie à la prochaine génération de dirigeants, ces universitaires inspirants sont répartis dans tout le Commonwealth du Malawi à la Malaisie, du Ghana au Sri Lanka – qui utiliseront tous les compétences et les connaissances acquises pendant leurs études au Royaume-Uni pour faire une différence à leur retour dans leur pays d’origine. La duchesse, qui a également fréquenté l’université avec le soutien d’une bourse, est un ardent défenseur de l’éducation accessible à tous. En tant que mécène royal de l’Association des universités du Commonwealth (@The_ACU_Official) depuis janvier 2019, la duchesse a rencontré et engagé des étudiants, des universitaires et du personnel des universités membres de l’ACU à travers le Commonwealth pour en savoir plus sur le travail vital qu’ils font pour aborder la mondialisation. défis. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse remercient tous ceux qui travaillent pour donner accès à l’éducation pour tous.

Ce n’est certainement pas tous les jours que nous apprenons la démission de membres de la famille royale, c’est pourquoi le monde est entré en état de choc lorsque le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex ont annoncé leur intention de le faire. Selon The Sun, la nouvelle est arrivée le 8 janvier et le monde pose des questions depuis.

Les fans savent que Meghan et le prince Harry prévoient d’être «financièrement indépendants» et ont passé la majorité de leur temps au Canada au cours des derniers mois. Ils prévoient de continuer à participer à leur action caritative et humanitaire, tout en vivant une vie plus calme et plus privée, et en se concentrant sur eux-mêmes et leur jeune fils, Archie Harrison.

Quel a été le dernier événement royal du prince Harry?

Tout récemment, le prince Harry et Meghan sont retournés au Royaume-Uni pour exercer leurs dernières fonctions en tant que membres de la famille royale. Le 7 mars, ils ont assisté au Mountbatten Music Festival au Royal Albert Hall, un événement caritatif au profit des Royal Marines.

Le prince Harry lui-même a servi dans l’armée britannique pendant 10 ans, donc la nuit avait une signification particulière pour lui. Il a enfilé son uniforme militaire tandis que Meghan était absolument magnifique dans une robe rouge, avec ses cheveux noirs lâches et fluides.

Maintenant que Megxit est presque définitif, le prince Harry abandonnera son titre de capitaine général des Royal Marines des Royal Marines, alors que lui et Meghan se préparent à leur sortie de la monarchie britannique. L’événement est celui auquel Harry a assisté dans le passé, il est donc naturel qu’il fasse une dernière apparition avant de quitter officiellement ses fonctions royales.

Les fans étaient ravis de voir le couple au Royal Albert Hall, et ils se sont dirigés vers leurs sièges alors que la foule applaudissait chaleureusement.

Le dernier événement royal du prince Harry était «émotif» pour lui

Prince Harry | Samir Hussein / WireImage

Alors que Meghan et le prince Harry sont sans aucun doute ravis de commencer le nouveau chapitre de leur vie, il leur était encore difficile de s’acquitter de leurs dernières fonctions royales. Alors, pourquoi une source dit-elle que le dernier événement a été si «émouvant» pour Harry?

Selon People, il renonce à ses postes militaires honorifiques dans le cadre de Megxit, et ce n’est pas facile. “C’était très émouvant pour lui”, a déclaré une source à PEOPLE dans la couverture de cette semaine.

Après tout, le prince Harry a servi dans l’armée pendant une décennie.

“C’est 10 ans de sa vie qu’il a donnés pour servir son pays, et il doit essentiellement le donner maintenant parce qu’il a choisi de protéger sa famille”, ajoute la source.

Heureusement, Meghan était à ses côtés pour offrir tout le soutien dont elle avait besoin, ce à quoi les fans s’attendraient. L’armée a été une partie si importante de la vie de Harry pendant si longtemps, et même s’il continuera de montrer son soutien aux militaires, il est évident que le laisser partir est quelque chose de très émouvant.