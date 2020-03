Le dernier message Twitter de Kylie Jenner a incité les fans à lui dire de «payer mon loyer»

Lorsque vous êtes aussi célèbre que Kylie Jenner, la critique est inévitable. Tout ce que les messages de 22 ans sur Twitter et Instagram sont examinés ou critiqués par des millions de personnes. Même lorsque Jenner essaie de faire la bonne chose, parfois elle apparaît aux gens comme légèrement sourds. Le dernier tweet de Jenner ne fait pas exception à la règle.

Kylie Jenner | Toni Anne Barson / WireImage

Comme de nombreuses célébrités, Jenner a pris la décision de pratiquer la distanciation sociale en s’auto-mettant en quarantaine au milieu de l’épidémie de coronavirus (COVI-19). Le coronavirus est rapidement devenu une pandémie et a déjà fait des milliers de morts. À l’heure actuelle, de nombreuses villes américaines ont fermé des écoles, des restaurants, des bars, des cinémas, etc. Il s’agit d’une tentative d’aplanir la courbe en essayant de réduire le nombre de personnes qui contractent le virus. Ce faisant, nous donnerons à notre système de santé une chance de lutter contre le virus sans être submergé.

Kylie Jenner parle du Coronavirus sur Twitter

Au milieu du chaos, Jenner a été relativement calme sur les réseaux sociaux. Elle reste dans son manoir, fait des puzzles et passe du temps avec sa fille de deux ans, Stormi. Mais, Jenner a fait partager un message à ses fans le jour de la Saint-Patrick 2020 via ses pages Twitter et Instagram. «J’espère que tout le monde se sent bien! il est si important actuellement de s’auto-mettre en quarantaine pour s’assurer que nous ne nous mettons pas en danger nous-mêmes ou quiconque ne peut pas gérer ce virus », a écrit le milliardaire.

Certains fans sur Twitter ont immédiatement félicité Jenner pour son message. Ils pensaient qu’elle donnait l’exemple aux millions de personnes qui l’idolâtraient. “Si Kylie pouvait être enfermée pendant 9 mois pour cacher sa grossesse, vous pouvez également être mis en quarantaine pour protéger votre santé, remontez le moral à un ami”, a tweeté une personne. Jenner a également reçu d’innombrables vœux pour elle et sa famille.

Les fans troll Jenner sur sa valeur nette

Cependant, d’autres personnes ont estimé que Jenner ne reconnaissait pas son privilège avec le message Twitter. Ils ont souligné qu’elle, milliardaire, pouvait se permettre de s’auto-mettre en quarantaine avec peu ou pas de conséquences. Cependant, de nombreuses personnes n’ont pas cette option car elles doivent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille sur le plan économique. De plus, même si de nombreux endroits ferment leurs portes, de nombreux emplois restent ouverts et les employeurs s’attendent à ce que leurs employés se présentent.

j’espère que tout le monde se sent bien! il est si important en ce moment de se mettre en quarantaine pour s’assurer que nous ne nous mettons pas en danger nous-mêmes ou quiconque ne peut pas gérer ce virus

– Kylie Jenner (@KylieJenner) 18 mars 2020

«Tu veux payer notre loyer pour que mon père qui a 60 ans n’ait pas à conduire Uber à New York? Il est diabétique et a une pression artérielle élevée et il essaie de gagner sa vie pour sa famille, tout le monde n’a pas le choix de rester à la maison. Certains d’entre nous seront expulsés de nos maisons », a répondu une personne à Jenner sur Twitter. “Payer nos loyers pour ne pas avoir à aller travailler”, a lancé une autre personne à la star de Keeping Up with the Kardashians.

Beaucoup de fans de Jenner ne peuvent pas se permettre de rester à l’intérieur de la maison

“Je me mettrais en quarantaine pendant des mois si j’avais un milliard de dollars”, a écrit une personne, citant la valeur nette de Jenner. “Merci pour vos” vœux réfléchis “qui consacrent désormais ce milliard aux personnes qui ont perdu leur emploi et qui n’ont pas les moyens de louer”, a ajouté un autre utilisateur de Twitter en réponse au tweet. «Mon application en espèces est **** si vous voulez m’aider à me mettre en quarantaine. Sinon, je vais travailler », a ajouté une autre personne.

Le gourou du maquillage doit-il reconnaître son privilège?

Pour donner à Jenner le bénéfice du doute, son cœur semblait être au bon endroit avec ce tweet particulier. Cependant, une simple reconnaissance de privilège et / ou une mise en garde de l’auto-mise en quarantaine uniquement si vous le pouvez, aurait pu faire passer ce message un peu mieux avec Twitter de Jenner. Néanmoins, nous espérons que les personnes qui peuvent se permettre d’isoler socialement feront exactement cela afin que nous puissions passer de l’autre côté du Coronavirus le plus tôt possible.