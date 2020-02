Le désir du prince Harry de rendre Meghan Markle heureuse pourrait lui être dommageable, affirme l’expert royal

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, sont passés de leur vie royale à des pâturages plus verts, mais certains critiques pensent que Meghan a fortement influencé la décision de Harry de rompre avec la famille royale. Un expert royal craint qu’en rendant Meghan heureux, le prince Harry ne se soit rendu un mauvais service.

La décision du prince Harry et Meghan n’a pas été prise à la légère

Les Sussex ont annoncé en janvier qu’ils voulaient prendre un «recul» par rapport à leurs fonctions royales, ce qui a surpris beaucoup de gens. Après avoir souffert de vivre sous les projecteurs, le couple a estimé qu’il était préférable de trouver une solution pacifique en quittant la famille royale. La reine Elizabeth s’est réunie pour discuter du plan et finaliser les détails, donnant sa bénédiction au couple.

Le prince Harry a parlé de la décision, notant dans un discours prononcé lors d’un dîner pour les partisans de Sentebale en janvier: «Je dois dire que je ne peux qu’imaginer ce que vous avez peut-être entendu, ou peut-être lu, au cours des dernières semaines. Donc, je veux que vous entendiez la vérité de ma part. Autant que je peux partager, pas en tant que prince ou duc, mais en tant que Harry, la même personne que beaucoup d’entre vous ont vu grandir au cours des 35 dernières années, mais maintenant avec une perspective plus claire. »

Il a également expliqué pourquoi ils estimaient que cette décision drastique était si nécessaire. «La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis. Et je sais que je ne l’ai pas toujours bien compris, mais en ce qui concerne cela, il n’y avait vraiment pas d’autre option », a-t-il expliqué.

Ce soir, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté aux #WellChildAwards annuels à Londres. WellChild vise à faire en sorte que chaque enfant et chaque jeune vivant avec de graves besoins de santé ait les meilleures chances de s'épanouir avec le soutien et les soins médicaux nécessaires dans le confort de sa propre maison. Le duc de Sussex est devenu mécène de WellChild en 2007, et l'année dernière, le duc et la duchesse ont assisté aux prix pour honorer les enfants et les familles que WellChild soutient. Le duc, qui a décerné ces prix pour la première fois il y a plus de dix ans, a fait part de ses remarques ce soir: «L'an dernier, lorsque ma femme et moi avons assisté, nous savions que nous attendions notre premier enfant – personne d'autre ne l'a fait à l'époque, mais nous l'avons fait – et je me souviens avoir serré la main de Meghan si fort pendant les prix, nous pensions tous les deux ce que ce serait d'être parents un jour, et plus encore, ce que ce serait de faire tout ce que nous pourrions pour protéger et aider notre enfant, le cas échéant. né avec des défis immédiats ou mal au fil du temps. Et maintenant, en tant que parents, le fait d'être ici et de vous parler à tous me fait vibrer le cœur d'une manière que je n'aurais jamais pu comprendre avant d'avoir moi-même un enfant. »

Meghan a-t-elle influencé la décision?

Les Sussex ont partagé que c’était une décision qu’ils avaient prise

ensemble et le prince Harry a noté dans son discours qu’ils sentaient qu’ils n’avaient pas d’autre

les options. Cependant, certains critiques estiment que la décision a été motivée par

Meghan et ce prince Harry pourraient souffrir à cause de leur plan.

“Comme il l’a dit avant le mariage,” Ce que Meghan veut, Meghan l’obtient. “Il est très, très désireux de la rendre heureuse, je pense au détriment de [Harry]», A expliqué la biographe royale Angela Levin dans le programme d’information australien 60 Minutes.

Meghan «porte le pantalon» selon l’expert royal

Levin a ensuite expliqué pourquoi Meghan a été si fortement

critiqué, notant: «Je pense qu’il est très injuste de dire que la critique est en fait

le racisme parce que, bien sûr, ce n’est pas le cas. Je pense que beaucoup de critiques sont venues

à propos parce qu’elle enseigne en quelque sorte le public sur la façon dont ils devraient se comporter, mais pas

le faire elle-même. “

Elle a souligné l’utilisation par le couple d’avions privés pendant

prêché sur les préoccupations environnementales, partageant: “Nous ne devrions pas voler mais elle peut

descendre en jets privés à Elton John ou voir les Clooneys et tout ce genre

de chose. “

Levin croit également que Meghan «porte le pantalon» dans leur relation, notant qu’avant de la rencontrer, Harry voulait une «femme hérissée» quand il cherchait l’amour. Levin a partagé qu’il cherchait «quelqu’un avec sa force et ses propres opinions», mais elle pense que Meghan est «trop épineuse», ajoutant: «Je ne pense pas qu’elle trouve très facile de se plier un peu et de parvenir à un compromis. “