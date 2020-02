Le diagnostic du cancer du sein de Shannen Doherty suscite le soutien d’amis célèbres

Des co-stars, des célébrités et des fans ont pris une douche Shannen Doherty en amour et en soutien depuis que l’actrice a révélé lundi qu’elle avait été diagnostiqué avec un cancer du sein de stade quatre.

Après sa bombe et son interview émotionnelle avec ABC News, diffusée pendant “Good Morning America”, Doherty est allée sur Instagram pour partager une image des personnages de “Peanuts” Charlie Brown et Snoopy, ayant une conversation sur la vie. Dans l’illustration, Charlie a vu dire à son chiot: “Nous ne vivons qu’une fois, Snoopy”, comme le chien d’espoir répond: “Faux! Nous ne mourons qu’une fois. Nous vivons tous les jours!”

C’est une devise que l’actrice a dit à l’ancre Amy Robach qu’elle essayait de vivre depuis qu’elle avait reçu son diagnostic il y a environ un an.

“Envoyer beaucoup d’amour, de soutien et de vibrations animales pour vous faire sourire xoxo”, a commenté Tori Spelling, Doherty’s “Beverly Hills, 90210” co-star, sur le poste.

Selma Blair, qui a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2018, a également partagé des mots d’encouragement: “Vous éclairez le chemin. Vous êtes aimé.” Sarah Michelle Gellar a écrit: “Magnifiquement dit, ma belle amie”, ajoutant plus tard: “Je peux vivre ma vie avec toi, ce qui fait de moi la chance.”

Et d’autres, comme Kate Beckinsale, a opté pour le simple signe de l’amour en déposant quelques emojis coeur rouge.

Instagram

Doherty est un incontournable de la télévision américaine depuis le début des années 90, en commençant par Brenda sur “90210” puis en décrochant un rôle principal sur “Charmed”. En mars 2015, elle a reçu un diagnostic de cancer du sein, mais après des années de traitement, elle est entrée en rémission.

Même si elle était ouverte sur sa première bataille contre la maladie, elle voulait garder celle-ci plus privée; Cependant, elle est au milieu d’une bataille juridique avec sa compagnie d’assurance pour les dommages causés à sa maison lors de l’incendie de Woolsey en 2018. Parce que les documents judiciaires contenant des détails sur son état de santé seront rendus publics avant le procès, elle a choisi de se présenter de son propre chef.

Au moment de l’interview, l’actrice n’avait parlé qu’à sa famille immédiate et à un acteur (Brian Austin Green) que le cancer était revenu.

“Je ne pense pas l’avoir traité. C’est une pilule amère à avaler de bien des façons”, a-t-elle dit en pleurant. “Il y a eu des jours où je disais ‘Pourquoi moi?’ Et puis je dis: “Eh bien, pourquoi pas moi? Qui d’autre? Qui d’autre que moi mérite cela?” Aucun de nous ne le fait. Et je dirais que ma première réaction est toujours de savoir comment je vais le dire à ma mère, mon mari. “

L’actrice a admis qu’elle ne savait pas comment gérer la peur, disant à Robach qu’elle était “pétrifiée”.

“Je pense que la chose que je veux faire le plus en ce moment, c’est que je veux avoir un impact”, a-t-elle déclaré à la fin de la séance assourdissante. “Et je peux avoir un impact grâce à cette action en justice et en disant:” Assez, c’est assez avec les grandes entreprises et les sociétés qui dirigent la petite personne. Ce n’est pas juste, et je prends position pour nous tous. ” Mais c’est plus sur la façon dont je veux qu’on se souvienne de quelque chose de plus grand que moi. “

