Le directeur d’ABC, Rob Mills, aborde tout le drame qui a été laissé de côté pour la finale du baccalauréat

La saison de Bachelor de Peter Weber s’est terminée plus tôt cette semaine et les fans ne sont toujours pas au courant de tous les drames qui se sont déroulés. Il se passait beaucoup de choses.

Chris Harrison et Peter Weber | John Fleenor via .

La favorite Madison Prewett est rentrée chez elle de son propre gré. Weber a proposé à Hannah Ann Sluss. Les deux ont mis fin à leurs fiançailles après que Weber a admis qu’il ne pouvait pas donner tout son cœur au jeune mannequin. Prewett s’est envolé pour Los Angeles pour raviver les choses avec le pilote. Et, bien sûr, Barb était là pour ricaner.

Après la diffusion de la finale, les fans ont estimé qu’il manquait peut-être des pièces du puzzle. De toute évidence, beaucoup de choses ont eu lieu dans les jours de la finale et des suivants. Il n’y a aucun moyen que la production puisse tout inclure.

Pourquoi ‘The Bachelor’ n’a pas montré que Madison Prewett a fait attendre les Webers trois heures

Le directeur d’ABC, Rob Mills, a récemment expliqué au Hollywood Reporter pourquoi The Bachelor n’avait pas montré à Prewett de faire attendre les Webers pendant trois heures.

«La vraie histoire était sur le point – Peter et Madison peuvent-ils surmonter cet obstacle qu’ils avaient? Ce qui avait à voir avec les Fantasy Suites. Et les choix de Madison et les choix de Peter. [Prewett, due to her faith, is saving herself for marriage and gave Weber a sex ultimatum.] Vous allez en quelque sorte dans un lieu alambiqué où il est comme, “Eh bien, elle nous a fait attendre pendant trois heures.” Nous n’avons pas une tonne de temps, donc vous devez obtenir autant de l’esprit de ce qui s’est passé que possible », a déclaré Mills.

Il a poursuivi: «Et vous avez certainement compris que ce n’était pas la meilleure visite familiale. Je pense que vous pouvez surmonter “nous attendions”. Je pense que c’était une sorte de plat principal. Je pense que leur vie est très différente et je pense qu’elle ne pliera peut-être pas autant que Hannah Ann, alors [Barb] lui a préféré Hannah Ann. Il était beaucoup plus concis de dire à Barb: «Nous avons attendu trois heures et nous avons subi un décalage horaire et je pensais qu’elle aurait dû être plus excusée à ce sujet.» Je ne pense pas que nous devions vraiment le montrer. »

Combien les producteurs sont intervenus dans la proposition de Peter Weber à Hannah Ann Sluss

THR a également posé des questions sur le drame qui a eu lieu autour de la proposition. Sluss n’était même pas sûre si elle allait se présenter. Et Weber n’était pas exactement sûr de ce qu’il voulait faire non plus.

“Dans quelle mesure les producteurs interviennent-ils pour concrétiser la proposition?” demanda la publication.

«Ce fut un très long voyage pour tout le monde, comme vous l’avez vu. Il y avait des obstacles pour toutes les personnes impliquées à chaque tournant. Je pense donc que c’était juste de l’épuisement. Vous êtes en quelque sorte dans le dernier kilomètre d’un marathon. À ce stade, pour les producteurs, vous ne pouvez rien faire. C’est la fin et l’esprit de chacun est en quelque sorte composé », a-t-il déclaré.

«Hannah Ann pense:« Vais-je accepter une proposition? Puis-je faire cela? Est-ce que c’est juste trop? “Vous pouvez être là pour en parler, mais je ne pense pas que vous poussiez vraiment les choses dans un sens ou dans l’autre”, a poursuivi Mills.

