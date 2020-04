Le directeur de «Tiger King» a mis à pied son personnel dans les restaurants qu’il possède au milieu d’une pandémie de coronavirus

Eric Goode est l’un des deux co-créateurs des docuseries Netflix Tiger King. (L’autre est Rebecca Chaiklin). L’émission est devenue une sensation mondiale – et pourtant les talents de Goode ne se limitent pas à la télévision. Il est également propriétaire de restaurants, l’une des nombreuses entreprises qui ont dû fermer pendant la pandémie de coronavirus. Goode a licencié le personnel du restaurant avec peu ou pas de salaire. Maintenant, ses anciens employés font part de leurs inquiétudes quant au fait que le riche homme d’affaires n’en a pas fait assez – surtout depuis le succès de Tiger King.

Le directeur de “Tiger King” licencie le personnel d’un restaurant en pleine pandémie de coronavirus

BuzzFeed a récemment rendu compte des problèmes auxquels l’un des réalisateurs et producteurs exécutifs de l’émission à succès Netflix Tiger King est confronté. Goode «est un artiste new-yorkais devenu entrepreneur et écologiste qui possède plusieurs hôtels et restaurants haut de gamme à Manhattan. Ces hôtels comprennent« le Bowery Hotel, le Jane Hotel et le Waverly Inn », écrivent-ils.

Mais la majeure partie de la pièce s’est concentrée sur le personnel de son restaurant B Bar and Grill à New York. L’article appelle B Bar «un incontournable dans le quartier branché de NoHo depuis 1994».

Arturo Vasquez, était jusqu’à récemment, un chef du restaurant. Il y a travaillé 22 ans.

“Au moins, laissez-moi une compensation”, a-t-il dit.

“Vasquez était l’un des quelque 70 serveurs et cuisiniers du restaurant qui, comme les travailleurs de l’hôtellerie aux États-Unis, ont été licenciés le mois dernier lorsque le restaurant a fermé ses portes indéfiniment en raison de la pandémie”, a écrit BuzzFeed.

Cependant, les travailleurs ne voulaient pas beaucoup:

… Quatre membres du personnel du restaurant ont déclaré à BuzzFeed News que contrairement à d’autres riches leaders de l’hôtellerie qui ont fait don de salaires et travaillé pour collecter des fonds pour ceux qui étaient soudainement sans emploi, ils n’ont rien entendu de Goode car il bénéficie de l’attention d’Hollywood. Goode, disent-ils, a la richesse et l’influence culturelle pour les aider au moment où ils en ont le plus besoin.

Eric Goode aurait-il pu faire plus pour ses employés?

Un responsable d’étage du restaurant a également pris la défense de ses collègues. Luis Lugo a spécifiquement appelé Goode et son association avec Tiger King:

Ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des hypothèques à payer et ils ont passé une grande partie de leur vie à travailler pour B Bar. Vous êtes le directeur de Tiger King et vous êtes propriétaire de l’hôtel Jane et vous n’êtes pas une petite boutique maman et pop qui a du mal. Vous êtes quelqu’un qui a les ressources financières pour faire la différence.

Lugo dit que Goode «a été rentable pendant tant d’années grâce à ces gens». C’est pourquoi il pense qu’ils méritent plus.

BuzzFeed News a également souligné que certains propriétaires font plus pour leurs employés. Ils ont rapporté:

D’autres leaders de l’hôtellerie à New York travaillent également à la collecte de fonds. Des dizaines de restaurants et d’entreprises de premier plan se sont regroupés pour former un groupe appelé… Opportunité de secours pour tous les restaurants qui a permis de recueillir 500 000 $ en une semaine pour les travailleurs.

Lugo a écrit une «lettre au nom de ses collègues à Goode le 23 mars, environ une semaine après la fin des opérations de B Bar». Dans la lettre, il a demandé une indemnité de maladie pour les employés pendant deux semaines. La note disait:

Bien que nous comprenions que cette pandémie ne discrimine personne et nous affecte tous, nous vous exhortons à utiliser votre position de pouvoir et à offrir au moins 2 semaines d’indemnités de maladie à tous vos employés.

Le producteur exécutif de Netflix docuseries obtient la chaleur du personnel

3 jours après l’envoi de la lettre par Lugo, le créateur de Tiger King, Goode, a finalement envoyé la sienne, licenciant les employés.

“Sachez que nous sommes profondément désolés de devoir prendre cette mesure et vous souhaitons, à vous et à vos familles, le meilleur en cette période difficile”, lit-on dans la lettre de Goode. Alors que certains membres du personnel ont reçu une semaine de salaire, d’autres n’ont rien reçu du tout.

«Simplement, ils nous ont renvoyés chez eux et ils nous ont envoyé un e-mail disant que nous avons été renvoyés», a déclaré Vasquez à BuzzFeed. “Rien. Juste jeté dans la rue. “

Le producteur de Tiger King a également écrit dans sa lettre qu’il “ferait ce que beaucoup de l’industrie hôtelière font déjà et prendrait des mesures immédiates en lançant un appel à nos communautés pour aider à collecter des fonds qui aideront notre personnel dans l’intervalle”. Tous les employés de B Bar ont vu jusqu’à présent est un GoFundMe.

“Il n’y a que 1 500 $ et ils n’ont rien fait”, a déclaré un serveur au site d’information. “Les Goodes n’ont mis en place aucun organisme de bienfaisance ou collecte de fonds pour leurs employés.”

BuzzFeed News rapporte qu’il n’est pas clair à ce stade si B Bar and Grill, une source d’emploi ou tant d’années, rouvrira jamais.