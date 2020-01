Le directeur du bureau appelle les Emmy avec une photo Instagram de Steve Carell

En ce qui concerne les sitcoms réussies, il est difficile pour quoi que ce soit de battre The Office. Il reste l’un des rôles les plus renommés de Steve Carell et parvient toujours à réserver les meilleures positions en matière de streaming. Cependant, malgré le succès de l’émission et les excellentes performances de Steve Carell en tant que Michael Scott, Carell n’a jamais reçu un Emmy Award pour son travail dans l’émission. Le directeur de la série, Paul Feig, trouve cela déraisonnable, et il vient d’annoncer la cérémonie de remise des prix dans une publication Instagram.

Paul Feig appelle les Emmy à propos de Steve Carell

Dans un moment émouvant de nostalgie, Paul Feig s’est rendu sur Instagram pour publier une vieille photo de Steve Carell. La photo représente le décor de The Office juste après la dernière scène de Steve Carell dans la série – la scène où Michael Scott quitte finalement Dunder Mifflin, pour ne plus revenir.

Avec la photo, Feig a écrit une légende appelant les Emmy Awards. Feig a écrit: «Je viens de trouver dans mes vieilles photos cette superbe photo prise sur le plateau du Bureau prise juste après le dernier coup de Steve Carrell sur la série. Quel moment émotionnel ce fut. Et Steve n’a jamais remporté un Emmy pour son travail dans la série. Cela vous fait réfléchir à deux fois sur la signification réelle des récompenses. »

Selon Emmys.com, Steve Carell a été nominé dix fois pour son travail sur The Office, mais malgré tout cela, il n’a jamais décroché le prix lui-même.

Rainn Wilson, qui incarne Dwight Schrute, a également exprimé son dédain envers les Emmys à l’idée de passer pour Steve Carell. En 2011, il a écrit sur Twitter: «Le monde de la télévision devrait avoir honte de ce que Steve Carell n’a jamais remporté un Emmy pour Michael Gary Scott. Bonne nuit.”

Les fans réagissent au message de Feig

Kate Flannery comme Meredith Palmer, Steve Carell comme Michael Scott, Brian Baumgartner comme Kevin Malone du bureau | Chris Haston / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Les fans ont rapidement réagi au message de Feig. Et ce n’est peut-être pas une surprise, étant donné le nombre de fans qui suivent Steve Carell et The Office.

Un utilisateur d’Instagram a écrit, en partie, «J’adore cette photo et j’aime à quel point Steve est humble et sans prétention! Je n’arrive pas à croire qu’il n’ait jamais remporté un Emmy, mais quand je regarde certains des films qui ont remporté le meilleur film au cours des trente dernières années, je ne suis pas surpris que les Emmy aient également fait des erreurs. »

Un autre utilisateur était sous le choc. Ils ont écrit: «Wow. Je ne savais même pas qu’il n’avait jamais gagné. Incroyable.”

«Je le dis tout le temps! Si Steve n’a pas obtenu un Emmy pour cette émission, alors Emmy ne veut rien dire! », A ajouté un autre utilisateur Instagram mécontent.

Un autre utilisateur a souligné que, bien que Carell n’ait peut-être pas remporté un Emmy, ce qui compte, c’est le spectacle étonnant qu’il a contribué à faire. Ils ont écrit: «Mon partenaire a récemment vu The (American) Office pour la première fois ce mois-ci et en ce qui concerne le dernier épisode de Carrell, elle a été littéralement consternée par le fait que son incroyable travail n’ait pas été récompensé par un Emmy. Cependant, les gens se souviennent de grandes performances sur qui a remporté quels prix. “

Possibilité de redémarrage «The Office»?

Brian Baumgartner comme Kevin Malone, Rachael Harris comme Rachel, Angela Kinsey comme Angela Martin, Rainn Wilson comme Dwight Schrute, Steve Carell comme Michael Scott de The Office | Chris Haston / NBC)

De temps en temps, des rumeurs circulent sur la possibilité d’un redémarrage de The Office. Alors que certains acteurs ont exprimé leur soutien et leur intérêt pour l’idée, tous ne sont pas prêts pour ce type d’entreprise.

Jenna Fischer, par exemple, a clairement indiqué qu’elle n’était pas intéressée par un redémarrage. Cependant, elle ferait un épisode de retrouvailles. Sur The Ellen DeGeneres Show, Fischer a déclaré: «Je ne ferais pas de redémarrage Office, mais j’aimerais faire un épisode spécial de retrouvailles. Je voudrais nous retrouver tous ensemble. “

Greg Daniels, le créateur de The Office, a déjà déclaré: «C’était une chose tellement parfaite que j’hésiterais à l’ouvrir. Nous avons eu la chance de le terminer comme nous le voulions. Ce n’était pas comme si nous étions interrompus au milieu d’une course ou quelque chose comme ça. Donc, dans un sens, c’est complètement un tout artistique. Mais, cela dit, je ne sais pas, le casting parle de temps en temps de se remettre ensemble sous une forme ou une autre, mais je ne vois pas que ce soit un redémarrage comme la façon dont Will & Grace a été redémarré. “