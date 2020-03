Le directeur du lycée exige une pré-approbation des robes de bal par SMS

Un directeur de lycée de Louisiane a déclaré que toute étudiante participant au bal avait besoin que sa tenue soit approuvée avant le grand événement.

Dans un récent texte envoyé au corps étudiant de Southwood High School à Shreveport, le Dr Kim Pendleton a expliqué qu’elle devait signer les robes portées par les filles, y compris les “dates hors campus” apportées par les “garçons”, selon KTAL.

“Lorsque vous commencez à acheter vos vêtements, assurez-vous de ne pas acheter de vêtements transparents ou révélateurs”, a commencé le message. “Aussi, assurez-vous que nous ne voyons pas de décolleté ou de peau en excès.”

Un directeur d'école secondaire à Shreveport dit aux étudiants avant d'acheter cette robe de bal, elle a besoin de la voir.



Pendleton a ensuite demandé à ce qu’une photo de l’étudiante portant l’ensemble lui soit envoyée avec le “nom et la note” du prometteur.

“Une fois que j’approuve la tenue, vous pouvez l’acheter. La tenue approuvée est la seule que vous serez autorisé à porter pour le bal”, lisez les instructions.

Parler à NBC News, Pendleton – qui est nouvelle à l’école – a déclaré que sa décision est venue après avoir reçu des commentaires des parents sur les fonctions de l’école précédente comportant une tenue inappropriée, ce qui allait à l’encontre du code vestimentaire établi. Les plaintes ne portaient pas sur les tenues masculines.

<< En communiquant les lignes directrices relatives à la conduite et à l'habillement appropriées, qui sont similaires à ce que les écoles et les districts exigent à travers le pays, il a été décidé de travailler de manière proactive avec les familles pour s'assurer que les parents ne dépenseraient pas d'argent pour une robe qui serait refusée pour être inapproprié ", a lu une déclaration de l'école.

Non, sauf si elle achète chaque robe de bal de jeune fille, elle a son mot à dire, il doit rester dans sa ruelle en tant que principal et non parent



Je suis absolument d'accord avec @EvaMarcille sur @RickeySmiley @TheRSMS. Le directeur ne devrait mettre qu'un code vestimentaire en place et refuser l'entrée à ceux qui ne respectent pas, mais elle a besoin d'une photo pour approuver la tenue de bal est absurde !!! Smh



Pendleton a déclaré au magasin qu’elle avait surtout des réactions positives au texte de “parents qui sont fiers de l’école pour avoir pris position pour s’assurer que le bal est un événement encourageant et sain.”

Albert Bryant, dont la petite-fille fréquente Southwood, a accepté, disant à KTLA: “En tant que grand-parent, je suis un peu de la vieille école, à l’époque. Je peux comprendre parce qu’il y a des jeunes filles qui se soulèvent plus ou moins et ils peuvent devenir un peu provocateurs. “

D’autres, cependant, considéraient la demande du principal comme une politique invasive.

“Le directeur ne devrait mettre qu’un code vestimentaire en place et refuser l’entrée à ceux qui ne respectent pas, mais elle a besoin d’une photo pour approuver la tenue de bal est absurde !!!” a écrit un utilisateur Twitter.

C'est exactement comme ça que ma date de bal s'est habillée. Dans mon fantasme. La directrice dit qu'elle ne fait pas confiance à ses étudiantes ou à ses parents. C'est la robe nazie!



“Encore une fois, le blâme est uniquement attribué à la femme”, a posté un abonné sur Facebook. “Manière de perpétuer la culture du viol. Smdh”

Ce n’est pas la première fois qu’un lycée impose un mandat d’approbation préalable sur la tenue vestimentaire d’un participant à la danse.

En 2017, une école du Wisconsin a mis en place un groupe d’administratrices pour évaluer des photos de filles portant leurs robes avant un retour aux sources, selon Aujourd’hui.

“L’envoi d’une photo avant et arrière est une atteinte à la vie privée et en fait un peu embarrassant”, écrivait à l’époque Jackie Henderson, ancienne étudiante de Pewaukee sur son Facebook, selon le journal.

De retour à Southwood High School, les administrateurs ont déclaré que les élèves et les parents auront l’occasion d’exprimer leurs préoccupations concernant l’approbation par le directeur des tenues de bal féminines lors d’une prochaine assemblée.

