Le divorce de Miley Cyrus et Liam Hemsworth est finalisé

2020-01-28 23:30:04

Le divorce de Miley Cyrus et Liam Hemsworth a été finalisé mais le juge a postdaté leur statut de célibataire jusqu’au 22 février.

Le divorce de Miley Cyrus et Liam Hemsworth aurait été finalisé.

Le hitmaker de “ Wrecking Ball ” et l’acteur de 30 ans – qui s’est séparé il y a seulement cinq mois après sept mois de mariage – sont maintenant légalement séparés, mais le juge aurait postdaté leur statut de célibataire afin qu’ils ne soient pas disponibles pour se remarier avant 22 février, selon les documents judiciaires obtenus par TMZ.com.

On pense que le processus de divorce a été raisonnablement simple car la paire avait un accord prénuptial en place avant de se marier le 23 décembre 2018.

Les détails de leur règlement ne sont pas connus, mais on pense que le chanteur de 27 ans prendra soin de leurs sept chiens, deux chevaux, deux mini chevaux, trois chats et un cochon.

Bien que le hitmaker “ The Climb ” ait donné à la plupart des animaux une maison à l’origine, Liam a sauvé la ménagerie pendant les incendies de Malibu, qui ont frappé pendant que Miley était loin.

Miley a précédemment félicité l’acteur pour ses efforts héroïques et a plaisanté en disant qu’il “avait beaucoup d’action” par la suite parce qu’elle était si reconnaissante.

Elle a dit: “Il a eu beaucoup d’action pour sauver les animaux. Il a eu beaucoup d’action. Nous devions nous assurer qu’il savait que j’étais très reconnaissant.”

La séparation de Miley et Liam a été confirmée le 10 août, lorsqu’un représentant du chanteur de “Slide Away” a déclaré que le couple avait “accepté de se séparer”.

Le porte-parole a déclaré: “Liam et Miley ont convenu de se séparer en ce moment. En constante évolution, changeant en tant que partenaires et individus, ils ont décidé que c’était ce qu’il y avait de mieux tout en se concentrant sur eux-mêmes et sur leur carrière. Ils restent des parents dévoués à tous. leurs animaux qu’ils partagent tout en prenant ce temps à part avec amour. Veuillez respecter leur processus et leur vie privée. ”

Depuis leur séparation, Miley a fréquenté Cody Simpson, tandis que Liam serait “sérieux” à propos de sa nouvelle petite amie Gabriella Brooks.

Mots clés: Miley Cyrus, Liam Hemsworth, Cody Simpson, Gabriella Brooks

Retour au flux

.