Le divorce de Miranda Lambert de Blake Shelton était un ‘s ** t show’

2020-01-26 19:30:05

Miranda Lambert – qui est maintenant mariée à Brendan McLoughlin – dit que son divorce en 2015 avec Blake Shelton était un “s ** t show”.

La star de country de 36 ans a été mariée à l’entraîneur de “ The Voice ” – qui romance maintenant Gwen Stefani – pendant quatre ans avant leur séparation en 2015, et a expliqué qu’elle avait un lien étroit avec Nashville, Tennessee, après avoir déménagé à la ville quand elle traversait “une période vraiment difficile” avec le divorce.

Lors de son concert à Nashville ce week-end, Miranda – qui s’est remariée avec Brendan McLoughlin en février de l’année dernière – a parlé de son chagrin en 2015 en présentant la ballade “ Dark Bars ”.

Elle a dit à la foule: “J’ai l’impression que Nashville est un endroit où vous pouvez aller si vous avez besoin d’être un rêveur et de ne pas être jugé à ce sujet. J’ai passé beaucoup de temps ici sur des hauts et des bas … J’ai traversé un très dur J’ai déménagé ici en 2015 au milieu d’un spectacle ** t, mais j’ai été soulevé par des gens qui disaient: “On t’a eu, fille.” Mes amis et mes auteurs-compositeurs et mes fans et tout le monde ici. ”

Pendant ce temps, la chanteuse de «Tin Man» a récemment déclaré qu’elle avait atteint un nouveau «niveau» de bonheur depuis sa rencontre avec son conjoint policier de 29 ans.

Elle a jailli: “C’est vraiment bon d’être vraiment heureux. Vous ne réalisez presque pas que vous n’êtes pas avant d’y arriver et que vous vous dites: ‘Mec, je ne savais pas qu’il y avait un niveau de confort et de bonheur là-bas qui existait comme ça.

“C’est une personne très positive et optimiste, donc c’est bon pour moi parce que j’ai tendance à être plutôt négatif – nous les Scorpions – donc nous sommes un bon équilibre.”

“Il me tient en échec. Il est juste normal et cool et toujours souriant. [When] quelqu’un est heureux, il n’y a pas d’autre choix que de [be happy too] et c’est vraiment super. “

