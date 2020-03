Le DJ de Kerry Katona pense que la chambre est hantée

2020-03-04 02:30:07

La fille de Kerry Katona pensait que son ancienne chambre était hantée.

L’ancienne chanteuse Atomic Kitten vient d’emménager dans une nouvelle propriété avec son petit ami Ryan Mahoney parce que sa plus jeune fille Dylan Jorge, cinq ans, a trop peur de dormir dans son propre lit depuis la mort de son père George Kay en juillet dernier.

Écrivant dans sa colonne pour de nouveaux! magazine, la star de 39 ans a déclaré: “Depuis la mort de son père, elle n’aime pas être seule.

“DJ était convaincu que la maison dont nous venons de sortir était hantée et ferait toujours une excuse pour venir nous voir au milieu de la nuit.

“J’adore câliner mon petit plus que tout, mais cela ne me fait ni plaisir ni à Ryan de ne pas avoir le lit pour nous tout seuls.

“Alors maintenant, nous sommes dans le nouvel endroit, DJ sait que tout doit changer. Sa chambre est beaucoup plus confortable et nous espérons que le nouvel environnement lui fera du bien.”

Kerry a passé tout le week-end à emménager dans son nouveau manoir dans l’East Sussex – qui est juste au coin de sa vieille maison – mais a été critiquée par des commentaires blessants écrits par des trolls après avoir été repérée en train de bécoter son homme à mi-parcours.

Elle a fulminé: “Pouvez-vous imaginer dire cela au visage de quelqu’un! ?? Pensez que c’est choquant de voir comment les gens pensent qu’ils me connaissent! Nous avons vécu dans cette maison pendant 5 ans, nous avons littéralement déménagé au coin de la rue, les enfants sont toujours dans la même école.

“Je suis avec Ryan depuis près de 2 ans! Et je ne suis PAS en faillite !!!!!!! Je suis une grande mère sanglante !!!!!!!”

Kerry a également défendu ses trois mariages ratés à l’ancien chanteur de Westlife Brian McFadden, Mark Croft et feu George, respectivement, affirmant qu’elle n’aurait pas eu ses enfants “incroyables” – Molly, 18 ans, Lily-Sue, 17 ans, Heidi, 13 ans, Maxwell, 11 ans, et DJ – si elle n’avait pas vécu ces relations.

Elle a écrit: “Si je n’avais pas épousé 3 hommes différents, je n’aurais pas les 5 plus beaux bébés que j’ai!

“J’étais moi-même un bébé de 21 ans quand je me suis marié pour la première fois. Je ne pouvais pas forcer un mariage à rester ensemble quand il m’a quitté pour quelqu’un d’autre!

“Ouais mon 2ème mariage pas mon plus fier n’était pas au bon endroit mais je l’aimais à un moment donné et j’ai eu deux enfants incroyables de lui et mon 3ème je voulais tellement que ça marche et j’ai essayé si dur !! (sic) “

