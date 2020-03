Le docteur avertit que le coronavirus est “ pire ” que le virus fictif dans le film de 2011

Alors que la pandémie de coronavirus augmente en gravité dans le monde entier, de nombreuses personnes se tournent vers le film Contagion pour obtenir des réponses. Contagion raconte l’histoire d’un virus contagieux qu’une femme attrape et propage partout dans le monde. La contagion a de nombreux points communs avec l’épidémie de COVID-19 en cours. Cependant, un médecin a récemment écrit sur les différences entre le virus fictif du film de 2011 et le coronavirus. Il dit que les qualités du coronavirus le rendent encore plus dangereux que la maladie de Contagion.

Marion Cotillard assiste à la première de Contagion à Paris le 23 octobre 2011 | Pascal Le Segretain / .

Le docteur dit que COVID-19 est encore pire que la maladie infectieuse de «Contagion»

Un médecin de Pittsburgh a récemment écrit un article d’opinion pour le site TribeLIVE.com intitulé: «Dr. Paul Carson: Pourquoi la pandémie de coronavirus est pire que le film Contagion. »

“J’ai revu hier soir le film Contagion de Steven Soderbergh en 2011”, écrit-il. Le Dr Carson a qualifié le film de «récit édifiant sur ce à quoi nous sommes confrontés aujourd’hui».

“Bien que le film soit de la fiction et que cela s’accompagne d’un effet cinématographique dramatique, je pense qu’il vaut la peine d’examiner de plus près la pandémie décrite dans le film”, a poursuivi le médecin. Le Dr Carson a souligné les similitudes évidentes entre le virus de Contagion et COVID-19:

Dans le film, il a été déterminé que le virus décrit était hautement contagieux, se transmettant facilement par contact avec la surface à l’endroit où il était largement répandu dans les transports publics et par contact urbain occasionnel. Il avait également la transmission des gouttelettes respiratoires commune. Ils ont déterminé que le virus avait un taux très élevé…. nombre moyen de personnes qui attraperont la maladie d’une seule personne infectée. Tout cela jusqu’à présent est très cohérent avec ce que nous savons sur covid-19.

Un homme porte des gants et un bandana en conduisant un scooter devant un cinéma à volets à Beverly Hills, Californie | Mario Tama / .

Cependant, il existe également quelques différences avec Contagion. Bien sûr, le principal étant que le virus décrit dans le film est un peu plus mortel. Bien que cela soit, à première vue, positif, le Dr Carson souligne pourquoi cela rend le COVID-19 plus dangereux à certains égards. Il a écrit:

Dans le film… les gens sont morts rapidement. Paltrow était mort au cours des 10 premières minutes du film. En mourant, elle a arrêté sa propre transmission du virus aux autres. L’hôte est mort, le virus est mort avec cette transmission… le taux de mortalité élevé a aidé à contenir le virus.

La période d’incubation du coronavirus est également beaucoup plus longue que la maladie de «Contagion»

Carson a précisé que même s’il «ne souhaite la mort à personne», le virus qui tue la personne plus rapidement est «en fait un mécanisme de confinement intégré». Le coronavirus n’a “pas cet” avantage “”.

De plus, la maladie qui se propage dans Contagion «a eu une très courte période d’incubation – c’est-à-dire des heures».

Il a expliqué pourquoi la période d’incubation plus longue du COVID-19 est si dangereuse. Il peut se propager comme une traînée de poudre. Le Dr Carson a écrit:

La bande-annonce de Contagion | Youtube

Avec l’infection Covid-19, la plupart se promèneront pendant près d’une semaine sans ressentir aucun symptôme, propageant sans le savoir le virus. Lorsque nous nous sentons finalement malades, si vous avez la chance de passer un test, alors et seulement à ce moment-là, il vous est demandé de «mettre en quarantaine». un tas de gens.

Le Dr Carson est optimiste que si nous diffusons ces informations, plus de personnes mettront en quarantaine et arrêteront la propagation du coronavirus

Le médecin a reconnu dans l’article que cette information est très sombre. Cependant, il espère que sa pièce «sera partagée avec les gens qui ne prennent pas cela au sérieux». De cette façon, les personnes qui ont décidé de ne pas se mettre en quarantaine se rendent compte de la gravité de la pandémie de coronavirus. Espérons que de cette façon, les États-Unis ne se retrouveront pas dans une situation comme les personnages de Contagion.

«Ce que vous faites maintenant affectera le monde, votre pays, votre famille et vos proches», a conclu le Dr Carson. «Soyez intelligent. Fais attention. Partager.”