Le “ docteur étrange de Marvel dans le multivers de la folie ” mènerait directement à “ Avengers 5 ”

Marvel aurait de grands projets pour Doctor Strange dans le multivers de la folie. Le studio s’apprête à lancer plusieurs nouveaux spectacles sur Disney +, dont deux auront un impact direct sur les événements de Doctor Strange 2. Avec la deuxième sortie de Benedict Cumberbatch jouant un rôle énorme dans l’univers cinématographique Marvel, des sources internes affirment que le film mènera directement à Avengers 5.

«Doctor Strange» met en vedette Benedict Cumberbatch et Chiwetel Ejiofor | Images XPX / Star Max / GC

Marvel publie un teaser TV

Pendant le Super Bowl, Marvel a publié une bande-annonce rapide pour trois de ses prochains spectacles: Loki, WandaVision et Falcon and the Winter Soldier. Le studio a réduit au minimum les détails de l’intrigue, mais le clip a confirmé plusieurs rumeurs sur les émissions.

Il y a eu beaucoup de rapports sur la façon dont Loki et WandaVision

mènera au docteur Strange dans le multivers de la folie, et le

teaser a apparemment soutenu ces rumeurs.

Pour commencer, le clip a offert un regard sur Loki (Tom Hiddleston)

portant un uniforme de prisonnier avec les lettres TVA, qui signifie Time Variance

Autorité. Cela suggère que Loki a été capturé par l’organisation, qui était

créé pour surveiller les crimes dans le multivers.

Dans Avengers: Fin de partie, Loki s’est échappé avec le Tesseract après sa défaite dans The Avengers. Iron Man (Robert Downey Jr.) et Captain America (Chris Evans) n’ont pas réussi à récupérer le Tesseract, ce qui a pu entraîner la création d’une nouvelle chronologie.

Sur la base du clip, il semble que Loki ait été capturé par la TVA pour

jouer avec le temps. Nous ne savons toujours pas comment cela se connectera directement à Doctor

Étrange 2, mais le fait que les deux projets traitent du multivers

les relie ensemble.

Qu’en est-il de «WandaVision»?

Au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup de spéculations

Wanda (Elizabeth Olsen) étant la méchante principale de Doctor Strange 2.

Selon .,

des sources affirment que les fans regarderont Wanda perdre lentement la tête dans WandaVision

alors qu’elle s’occupe de la perte de vision (Paul Bettany).

Les initiés ont également affirmé que Wanda créerait son propre

réalités de l’émission, qui l’aident à faire face à son chagrin – et la

la bande-annonce a semblé soutenir ces rumeurs.

Le clip montre Wanda et Vision vivant la vie qu’ils ont toujours

voulu ensemble, avec leurs propres enfants. Le miroir des scènes emblématique

des sitcoms télévisés des années 50 et 90 et sont clairement l’œuvre de Wanda.

Comme les fans s’en souviendront, Wanda a été forcée de tuer Vision dans Avengers: Infinity War pour empêcher Thanos (Josh Brolin) d’obtenir la Mind Stone. Thanos a fini par utiliser la pierre du temps pour ramener Vision, mais pour le tuer une seconde fois devant Wanda.

Si les sources sont correctes, Wanda tournera mal à la fin de

WandaVision, se préparant à une confrontation majeure avec Strange in the Multiverse

de la folie.

Est-ce que «Doctor Strange 2» mènera à «Avengers 5»?

Avec tant de choses qui se passent dans Doctor Strange 2, certaines sources affirment que le film comportera pas mal de camées d’autres super-héros. Si Wanda est le principal antagoniste du film, il ne fait aucun doute que Strange aura besoin d’aide pour l’arrêter.

Selon les rumeurs, l’un des camées surprise était à l’origine

Spider-Man (Tom Holland). Mais avec Peter Parker prévu pour son troisième film

ouvert en salles le 16 juillet 2021, permettant le tournage de Holland et Cumberbatch

les horaires pour s’aligner se sont révélés impossibles.

Il a également été question de faire équipe avec Strange et Captain Marvel (Brie Larson). Carol Danvers devrait jouer un rôle énorme dans la progression du MCU et apparaîtra sans aucun doute dans Avengers 5.

Si elle fait une apparition dans Doctor Strange 2, il y a

est une bonne chance que Marvel utilise le film pour mener à Avengers 5,

qui ne sera pas présenté en première avant la phase 5 du MCU.

Malheureusement, Marvel a gardé un couvercle sur ses plans pour Avengers 5 et n’a pas confirmé à quel point le docteur Strange dans le multivers de la folie mènera à leur prochaine énorme équipe de héros. En attendant, le studio se prépare pour la sortie de Black Widow, qui devrait sortir en salles le 1er mai.