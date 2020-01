Le documentaire ‘Ren & Stimpy’ obtient des réponses de John Kricfalusi [Sundance]

Le Ren & Stimpy Show était une série d’animation révolutionnaire pour Nickelodeon et a inauguré une vague d’animation nerveuse des années 90. John Kricfalusi a créé les personnages et le documentaire Happy Happy Joy Joy décrit les difficultés qu’il a rencontrées et celles qui ont travaillé avec lui.

Si vous vous interrogez sur les allégations de 2018 selon lesquelles il a agressé sexuellement des adolescentes, le documentaire aborde également cette question. Les cinéastes confrontent Kricfalusi à ce sujet.

«Ren & Stimpy» dans l’histoire de l’animation

Le début de Happy Happy Joy Joy ouvre la voie au monde que Ren & Stimpy a secoué. Les spectacles animés des années 80 étaient tous consacrés à la vente de jouets. Aucun problème avec ça. Beaucoup de nos favoris d’enfance étaient faits pour vendre des jouets et nous les aimions, que nous possédions les jouets ou non.

Pourtant, dans cet environnement, Ren & Stimpy était révolutionnaire. Il embrassait le genre d’humour scatalogique des fonctions corporelles qui divertissait les enfants, mais le divertissement était sa principale préoccupation. Quelques minutes après le début du film, ils présentent John Kricfalusi. En tant que passionné d’animation, il semble qu’il voulait à nouveau rendre l’animation géniale. Il ne dit pas ces mots mais il exprime sa frustration face au climat d’animation de l’époque.

La fabrication troublée de «Ren & Stimpy»

La majeure partie de Happy Happy Joy Joy documente la réalisation du spectacle de Nickelodeon. Die avait Ren & Stimpy ou les fans d’animation peuvent déjà en savoir beaucoup, comme les retards d’épisode et le tir ultime de John Krikfalusi. Les cinéastes ont trouvé des photos et des vidéos de séances de pitch et de signature, ainsi que des story-boards et des clips pour illustrer le récit.

Kricfalusi était animé dans ses lancers. Ces sortes de manifestations ont probablement aidé à vendre Ren & Stimpy mais ont également parlé de certaines turbulences qui se préparaient à l’intérieur. Happy Happy Joy Joy souligne certains des éléments coquins de Ren & Stimpy que vous avez peut-être manqués quand vous étiez enfant. Le film présente Robyn Byrd dans cette première section en tant que jeune animateur qui a écrit à Kricfalusi. Plus sur cela plus tard.

Happy Happy Joy Joy distingue quelques épisodes importants de Ren & Stimpy, à la fois pour leur contenu émotionnel et certains qui sont allés trop loin et ont été interdits. Kricfalusi réfléchit sur ses influences et certains des spectacles les plus scandaleux de Ren & Stimpy étaient très personnels.

John Kricsfalusi ne pouvait pas vraiment livrer «Ren & Stimpy»

Il semble que les épisodes arrivaient en retard depuis le tout début. Les fans ont certainement suivi l’aléatoire frustrant de la diffusion de nouveaux épisodes et ont remis en question l’éviction du créateur même de Ren & Stimpy. Le documentaire offre plus de détails et donne au réseau une secousse équitable. Il y a la vision de l’artiste et puis il y a la réalité que vous devez produire des spectacles. Oui, l’animation est difficile et prend du temps, mais d’autres séries animées rencontrent leurs dates de diffusion.

Kricfalusi ne reconnaîtra pas tout à fait son rôle dans les problèmes de développement. Il concède que 20 épisodes par saison, c’était trop pour eux. C’était peut-être le cas, et en 2020, il y a des émissions qui peuvent faire 13 ou moins en une seule fois, mais un accord est un accord. Il a essayé de faire revivre une version plus adulte de Ren & Stimpy pour Spike TV en 2003, mais seulement trois des six épisodes ont même été diffusés.

L’histoire déchirante de Robyn Byrd

À ce stade, Happy Happy Joy Joy revient à Robyn Byrd, vraiment l’histoire que vous attendiez depuis 75 minutes. Les flimmakers dissolvent les descriptions de Byrd de son temps avec John Kricfalusi se chevauchant. C’est une technique élégante qui couvre beaucoup de choses et montre à quel point elle était omniprésente, tout en évitant de ressasser tous les détails de l’actualité. Katie Rice n’apparaît pas mais le film aborde son histoire et celle des autres.

Les cinéastes posent à Kricfalusi les bonnes questions. Ils obtiendront probablement le plus de réponses que quiconque. Kricfalusi s’excuse mais ne s’incrimine pas complètement. Happy Happy Joy Joy est un documentaire intéressant sur un phénomène monumental de la culture pop et son créateur problématique. Il arrive juste au bon moment pour aborder toute l’étendue de sa personnalité et l’impact plus large qu’il a eu sur les gens dans son sillage.

