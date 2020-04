Le Dr Anthony Fauci réagit à la description de Brad Pitt sur SNL

C’est ce qu’il a demandé en plaisantant, mais à quoi le Dr Anthony Fauci a-t-il réellement pensé Brad Pitt le dépeignant sur “Saturday Night Live” pendant le weekend?

L’un des principaux membres du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche de Trump, le Dr Fauci est devenu une voix de la raison pour de nombreux Américains dans l’incertitude pendant la pandémie de coronavirus en cours. En tant que tel, il ne semblait qu’une question de temps avant qu’il ne soit parodié dans une certaine mesure dans le vénérable spectacle de comédie de fin de soirée.

En tant que tel, le Dr Fauci a en fait été demandé quelle célébrité il aimerait voir le représenter dans la série. Beaucoup de personnalités politiques notables récemment ont été jouées par des célébrités extérieures par opposition aux membres réguliers de la distribution “SNL”, comme Larry David affronter Bernie Sanders et, bien sûr, Alec Baldwin’s beaucoup décrié (par Trump) contre Donald Trump.

L’immunologue a plaisanté – comme beaucoup avant lui – qu’il aimerait “bien sûr” de voir Brad Pitt, considéré par beaucoup comme l’un des hommes les plus beaux d’Hollywood, lui donner vie lors d’une apparition sur .. “Nouveau jour.” Et puis, comme une surprise pour l’Amérique et le Dr Fauci lui-même, c’est exactement ce qui s’est passé.

Dans le froid ouvert du week-end dernier pour “SNL”, Pitt est apparu en costume d’immunologue dans un croquis où il a tenté de traduire le vrai sens derrière certaines des déclarations les plus surprenantes de Trump tout au long de la bataille mondiale contre COVID-19. La performance a été bien reçue par la critique, mais qu’en a pensé Fauci?

Interrogé sur «Un Nuevo Dia» de ., a déclaré Fauci, «je pense qu’il a fait du bon travail. Je suis un grand fan de Brad Pitt et c’est la raison pour laquelle quand les gens me demandent qui j’aimerais jouer, je mentionne Brad Pitt. l’un de mes acteurs préférés. Je pense qu’il a fait un excellent travail. “

Aucune mention de la beauté de Pitt? Bien sûr, c’est aussi un très bon acteur, mais ce n’était pas du tout un facteur? D’accord, Dr Fauci.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du commentaire de Pitt sur la réponse de la Maison Blanche à la pandémie, Fauci a déclaré: “Il a fait un très bon travail pour tout mettre en place”, soulignant que les choses dont Pitt a parlé sont “ce qui se passe”.

Mais ce que Fauci a vraiment apprécié, c’est que Pitt a pris un moment à la fin du croquis pour retirer sa perruque et ses lunettes pour remercier directement Fauci et les travailleurs médicaux qui sont vraiment ceux qui se sont battus pour COVID-19.

“Je pense qu’il a montré qu’il est vraiment un gars chic quand à la fin il s’est enlevé les cheveux et m’a remercié ainsi que tous les travailleurs de la santé”, a déclaré Fauci. “Donc, non seulement c’est un très grand acteur mais c’est en fait une personne chic.”

Vous pouvez découvrir Pitt en tant que Dr. Anthony Fauci dans le sketch “Saturday Night Live” ci-dessous:

