Le Dr Drew s’excuse d’avoir qualifié le coronavirus de «panique provoquée par la presse»

Dr. Drew Pinsky recule sur certains de ses récents commentaires qui n’ont pas bien vieilli du tout alors que la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19) continue de balayer le monde, les chiffres de la contraction et des décès augmentant considérablement aux États-Unis.

Au début de février, cependant, le Dr Drew a qualifié le coronavirus de “panique provoquée par la presse”, faisant valoir que non seulement il était moins dangereux que la grippe traditionnelle, mais que les chances de mourir de cette maladie sont plus faibles que d’être “frappé par un astéroïde”. “

Avec des taux de mortalité dans le monde à 66 503 (au moment de la publication) – dont 8 454 aux États-Unis seulement – même dire qu’il a considérablement sous-estimé les dangers potentiels du virus est un euphémisme.

“Mes premiers commentaires sur l’assimilation du coronavirus à la grippe étaient faux. Ils étaient incorrects”, a déclaré le Dr Drew samedi. “Je faisais partie d’un chœur qui disait cela, et nous avions tort. Et je veux m’en excuser.”

Regardez sur #Periscope: #DoseOfDrDrew 4/4/2020 (Take 1) Apology.https: //t.co/jLJU779hb5

– Dr Drew (@drdrew) 5 avril 2020

“J’aurais aimé avoir bien compris, mais je me suis trompé”, a-t-il déclaré dans une nouvelle vidéo partagée sur Twitter.

Il a poursuivi en disant qu’une chose qu’il ne s’était pas trompée était de souligner que nous devrions tous nous tourner vers le Dr Fauci pour obtenir des conseils. “Il était mon étoile directrice dans l’épidémie de SIDA et il devrait être votre star maintenant.”

Le Dr Drew a déclaré que lorsque Fauci a clairement indiqué que cela était significativement différent – et plus mortel – que la grippe typique, il a ajusté le cours. Il a également suivi les directives du CDC concernant la distance sociale et d’autres mesures.

“Je fais ce que je suis censé faire. Je porte un masque à l’extérieur maintenant. Et ce sont des dividendes payés. Il s’améliore – Il aplatit la courbe”, a-t-il déclaré. “Et je suis ravi d’en faire partie. Je suis heureux d’en faire partie.”

Le Dr Drew a de nouveau été critiqué lorsqu’une compilation vidéo de lui minimisant COVID-19 à plusieurs reprises dans les médias en février et mars a refait surface sur les réseaux sociaux au cours du week-end. On ne sait pas si c’est précisément ce qui a favorisé cette réponse, mais cela est arrivé quelques heures après que la vidéo d’origine soit devenue virale.

Vous pouvez consulter ces commentaires originaux ci-dessous, tels que modifiés pour contredire sa position actuelle et plus récente:

Le Dr Drew est un vendeur d’huile de serpent. Des trucs vraiment terribles ici. Quelle disgrâce. pic.twitter.com/Eh35Ky8yVO

– Yashar Ali 🐘 (@yashar) 4 avril 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Distanciation sociale

Instagram

Comment les stars passent leur temps en quarantaine