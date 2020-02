Le Dr est-il maintenant marié et a-t-il des enfants?

Sur My 600-lb Life de TLC, les téléspectateurs apprennent presque tout sur les patients du chirurgien bariatrique, le Dr Nowzaradan – où ils vivent, où ils ont grandi, comment ils ont grandi, et plus encore.

Cependant, on ne sait pas grand-chose du médecin lui-même.

Dr. Now de «My 600-lb Life» de TLC

via Instagram

Apprenez-en un peu plus sur ce chirurgien de renommée mondiale qui aide les gens à changer leur vie.

Le point de vue du médecin sur ce qu’il faut pour perdre du poids

Le Dr Now estime que les patients doivent comprendre que la perte de poids est principalement une bataille mentale. Il faut un grand changement dans notre esprit pour que notre corps se rattrape.

“L’obésité sévère est une condition physique et psychologique complexe avec de nombreuses composantes”, a-t-il déclaré à People en 2017. Ne pas réaliser à quel point leur lutte est psychologique et pas seulement physique peut être le plus grand obstacle au changement avec les patients. ”

«Beaucoup refusent d’admettre qu’ils ont des compulsions émotionnelles ou des troubles psychologiques compulsifs les poussant à trop manger.»

“Cependant, une fois que nous avons supprimé la contrainte physique de manger avec une chirurgie de perte de poids, nous avons notre meilleure fenêtre pour les amener à voir cela et à résoudre ces problèmes qui mèneront à un succès à long terme pour eux.”

L’importance de la famille dans le parcours de perte de poids de ses patients

Un point que le Dr Nowzaradan fait fréquemment valoir auprès de ses patients dans le cadre du programme est l’importance du soutien, en particulier de la part de sa famille, et en particulier lors de voyages de perte de poids aussi ardus et accablants que ceux de ses patients, qui commencent à des poids si élevés.

«Les familles peuvent être des facilitateurs ou des encourageurs. Avoir une famille de soutien pour les patients en perte de poids est un élément important de leur succès », a déclaré le Dr Nowzaradan dans sa conversation avec People.

«S’ils ne l’ont pas, il leur est presque impossible de réussir à long terme, à moins de retirer ces personnes de leur environnement. Ils doivent donc soit changer leur dynamique avec ces catalyseurs, soit se séparer d’eux s’ils veulent réussir. »

«Il y a eu quelques patients que je sentais que je ne pouvais plus aider», a expliqué le Dr Now. «Je serai toujours disponible s’ils ont besoin de moi. S’ils ne respectent pas le programme, à un moment donné, je peux plus les aider et ils prennent des ressources à quelqu’un d’autre qui en a besoin. “

Dr. Now est divorcée et a trois enfants

Quant au statut médical du médecin, sa femme de 27 ans, Delores, a demandé le divorce en 2002.

L’enfant aîné du couple est Jonathan, PDG de Megalomedia, une société de médias basée au Texas. C’est en grande partie à cause de Jonathan que My 600-lb Life a été diffusé à TLC.

Il a déclaré à The Austin Chronicle en 2007: «Les gens qui pèsent plus de 700 livres pensent qu’ils sont la seule personne sur la planète comme ça. Mais il y a des millions, certains soupçonnent des dizaines de millions de personnes en Amérique. Nous voulons qu’ils sachent que non seulement ils ne sont pas seuls, mais qu’il y a des médecins qui vont les aider. N’abandonnez pas, et ne décidez pas simplement de mourir. “

Les deux autres enfants du médecin, Jennifer et Jessica, travaillent tous les deux dans les arts.