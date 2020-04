Le Dr Ish of Marriage Boot Camp donne des conseils d’experts sur les relations aux couples en quarantaine (exclusif)

Le Dr Ish connaît une chose ou deux sur les relations et prête son expertise à ceux qui en ont besoin pendant la pandémie de coronavirus.

L’animateur de “Wedding Boot Camp: Hip Hip Edition”, un psychiatre de renom, s’est entretenu avec TooFab pour donner des conseils aux couples et aux célibataires qui naviguent en étant enfermés à la maison en quarantaine.

Pour commencer, il a suggéré que les couples qui sont “déjà en difficulté” doivent régler les problèmes qu’ils rencontrent.

“Adressez-vous à l’éléphant rose dans la pièce”, a-t-il déclaré à TooFab. “Il y a un gros éléphant rose – nous avons des ennuis, aucun de nous n’a hâte de [isolation], comment pouvons-nous passer à travers. “

“La plupart des couples n’ont pas de problèmes parce qu’ils ne résolvent pas bien les problèmes, ils ont des problèmes parce qu’ils ne reconnaissent jamais leurs problèmes”, a-t-il poursuivi. “Tout ce qu’ils doivent faire, c’est aller, ‘Écoutez, me voici. Je vois un énorme éléphant rose assis ici, vous voyez cet éléphant? Je ne sais pas comment le sortir d’ici.’ Et puis vous partez de là. C’est comme, ‘Ok, au moins nous avons tous les deux reconnu où nous sommes, et voyons comment nous pouvons faire cette chose. “

Quant aux couples dans des relations à longue distance qui ne se connaissent pas la prochaine fois, ils pourront se voir à cause du verrouillage, le Dr Ish a dit de commencer par un “check up du cou vers le haut”.

“Il est maintenant temps de le laisser faire ce qu’il fait, c’est-à-dire de rester connectés”, a-t-il expliqué, notant qu’il fallait utiliser une technologie telle que FaceTime pour rester en contact. “Peu importe ce que vous utilisez, vous comptez sur cela. Pas seulement une fois par jour. Faites-le deux, trois fois par jour parce que vous voulez vraiment vous enregistrer et voir comment vont les gens.”

La technologie d’aujourd’hui peut aider n’importe qui – et pas seulement les couples à longue distance – à traverser ces moments stressants, selon le Dr Ish.

“Passer par quelque chose d’énorme comme ça, comme une tragédie personnelle, ou si vous vous sentez déprimé ou anxieux, ce qui donne l’impression de souffrir, c’est parce que vous le faites seul. Et donc avec la technologie, cela vous aide à comprendre, “Hé, je ne suis pas seul.” “

Et la technologie en ligne est vraiment utile pour ceux qui sont célibataires et qui cherchent toujours à se mêler.

“Je recommande des rendez-vous virtuels. Et vous allez le faire comme si vous aviez un rendez-vous régulier”, a-t-il expliqué. “Tu vas te faire pomper dans ton meilleur dimanche, n’est-ce pas? Je recommande, un bon verre de tout ce que tu préfères boire. Et tu t’assois, et encore une fois, première chose – reconnais l’éléphant dans la pièce. ‘Hé , tu sais quoi, c’est vraiment gênant pour nous d’avoir un premier rendez-vous sur Skype, mais je vais siroter ma rose, nous allons traverser ça du mieux que nous pouvons. Et partez de là – faites simplement la chose humaine. “

Bien que le Dr Ish ait dit qu’il ne connaissait pas les conditions de vie actuelles des couples de “Marriage Boot Camp: Hip Hop Edition”, TooFab lui a demandé comment il pensait qu’ils s’en tireraient pendant la mise en quarantaine, et il a donné des hypothèses hilarantes.

“Pour Joseline, la princesse portoricaine, elle est juste – à tout moment donné, elle va juste se lancer sur n’importe quoi”, a commencé le Dr Ish en riant. “Donc Ballistic est probablement, vraiment, comme gérer la situation – de minute en minute.”

Adjua et Styles P, qui sont ensemble depuis 24 ans, feraient bien, selon le Dr Ish, parce que “ils ont une élégance et une grâce dans la façon dont ils traitent les uns avec les autres même lorsque quelqu’un devient un peu court ou un peu hors ligne. “

“CeeLo est l’une de ces rares personnes où vous lui montrez ce qu’il fait mal, il ne le prend pas personnellement. Il le traite immédiatement”, a-t-il expliqué, notant que Ceelo et Shani réussiraient.

Soulignant à nouveau la technologie, le Dr Ish a déclaré que le chef Stew et Michel’le utiliseraient probablement FaceTime car ils sont dans une relation à longue distance.

Mais pour le plus jeune couple de la maison qui ne semblait pas être d’accord sur quoi que ce soit?

“Bianca et Chozus? NON. Ils ne sont tout simplement pas dans le même code postal. Nous ne voulons rien de tout cela”, a-t-il plaisanté.

“Wedding Boot Camp: édition Hip Hop” de WE TV est diffusé le jeudi à 21 h HE / HNP.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Les anciennes stars du Reality Boot Camp de mariage se réunissent pour le 100e épisode