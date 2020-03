Le Dr Oz commente la thésaurisation du papier toilette Coronavirus: «Je ne comprendrai jamais»

Depuis une semaine environ, le Dr Oz discute des symptômes et des précautions à prendre par les coronavirus que tout le monde peut prendre pour empêcher sa transmission. Sur son émission de télévision, les téléspectateurs peuvent trouver des informations sur l’aide aux personnes âgées pendant cette pandémie, les aliments à manger pour l’immunité et des conseils de survie.

Sur les réseaux sociaux, le Dr Oz continue de partager des informations sur le virus sur ses différents comptes et de mettre en évidence les choses qu’il rencontre dans la vie quotidienne. Cette fois, l’une de ces choses est la pénurie apparente de papier hygiénique dans certaines régions.

Dr. Oz | Roy Rochlin / .

Ce que le Dr Oz a à dire sur les délires du papier toilette

Selon l’endroit où vous vivez, vous avez peut-être remarqué que

les gens achètent en panique des packs de TP à un rythme alarmant. Il y a des vidéos qui circulent

des clients se disputent au magasin sur l’article, mais certains ne le font pas

comprendre pourquoi. Le Dr Oz en fait partie.

Il a pris ses pages de médias sociaux avec quelques commentaires après

observer quelque chose lors d’une virée shopping:

«Je suis allé faire du shopping aujourd’hui et il n’y avait pas de papier toilette. (À mon grand regret

il y avait beaucoup de savon.) Pourquoi nous achetons du papier toilette est quelque chose que je ne

comprendre. Les humains sont des tas copieux. Nous avons résolu des problèmes loin sous la mer et

sur la face de la lune… pourtant nous paniquons acheter plus de papier toilette que nous pouvons

peut-être tenir dans nos chariots et voitures. “

Depuis que les gens ont commencé à stocker du papier toilette et d’autres produits, les magasins sont obligés de limiter la quantité de ces articles qu’un client est autorisé à acheter à la fois. En ligne, les gens font des blagues ou partagent des ressources pour savoir où les trouver.

Le médecin conseille

que chacun reste calme

Le Dr Oz a exhorté

les gens ne paniquent pas et ne font pas d’achats basés sur la peur. Au lieu de cela, il

décrit plusieurs étapes dans son message pour aider le public à naviguer dans le courant

crise sanitaire:

“(1) Ne paniquez pas – gardez vos distances avec les gens, et si vous vous sentez malade, restez à la maison. (2) Achetez l’essentiel pendant deux semaines, pas plus. Laissez des fournitures pour tout le monde. (3) Faites confiance au fait que si vous manquez de papier toilette, un voisin amical trouverait un moyen de vous en livrer en toute sécurité.

Et si cela arrivait vraiment, nos ancêtres ont survécu sans TP. C’est ma façon de vous dire de rester calme et de garder la tête baissée. Nous avons déjà fait face à de nombreux défis, et nous trouverons celui-ci également. “

Son message a recueilli des milliers de likes et a entamé des discussions sur l’hygiène et les nécessités lors d’un événement comme celui-ci. Beaucoup de fans du Dr Oz sont d’accord avec son post et suggèrent aux gens de sauter sous la douche dans le pire des cas.

Qu’est-ce que le Dr Oz a dit aux téléspectateurs sur le virus?

Le Dr Oz a partagé des conseils qui décrivent les mesures que vous pouvez prendre si vous présentez des symptômes d’une maladie respiratoire, ainsi que des aliments à manger pour maintenir le système immunitaire en bonne santé.

Il a récemment partagé un diagramme pendant son émission et sur sa page Instagram pour aider les fans / téléspectateurs à déterminer quand consulter le médecin.

En plus de donner des conseils à la télévision, le Dr Oz partage des informations sur ses comptes Facebook et Instagram pour ceux qui veulent suivre.