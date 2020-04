Le Dr Oz tente de clarifier ses propos, suggérant que la réouverture des écoles ne «tuera» que 2%: «J’ai mal parlé»

MISE À JOUR à 20h05 PT le 16/04/20: Le Dr Oz a clarifié ses propos avec une nouvelle déclaration publiée sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il n’avait jamais eu l’intention de dérouter et de déranger les gens.

“Je me suis trompé”, a-t-il dit à propos de son apparition mercredi soir sur “Hannity” où il a calculé le coût de la vie lors de la réouverture de l’école comme “un compromis que certains considéreraient”.

“En tant que chirurgien cardiaque, j’ai passé ma carrière à lutter pour sauver des vies dans la salle d’opération en minimisant les risques”, a-t-il poursuivi dans un communiqué vidéo de jeudi. “En même temps, on me demande constamment comment nous pourrons ramener les gens à leur vie normale.”

J’ai réalisé que mes commentaires sur les risques liés à l’ouverture des écoles ont troublé et bouleversé les gens, ce qui n’a jamais été mon intention. Je me suis mal exprimé. pic.twitter.com/Kq1utwiCjR

Il a ensuite reconnu le sujet de la réouverture des écoles, sans obtenir de commentaires précis sur ses “compromis”. “L’une des étapes importantes que nous cherchons à trouver comment ramener nos enfants à l’école en toute sécurité”, a-t-il déclaré. “Nous savons que pour de nombreux enfants, l’école est un lieu de sécurité, de nutrition et d’apprentissage qui fait défaut actuellement.”

De là, il a simplement résumé ses pensées, concluant que «ce sont des problèmes avec lesquels nous nous débattons tous et je continuerai à chercher des solutions pour vaincre ce virus».

Il n’a donc pas vraiment clarifié la confusion à propos du fait de dire que des vies perdues pourraient être un compromis acceptable, mais a reconnu qu’il avait “mal parlé”.

Histoire originale ci-dessous …

Dr Oz a été sous le feu jeudi après avoir suggéré que la réouverture des écoles valait la mort possible des étudiants et du personnel.

Lors d’une apparition sur Fox News de Sean Hannity programme Mercredi soir, le Dr Mehmet Oz a affirmé que le coût en vies humaines pour redémarrer le système éducatif pourrait être un “compromis” acceptable.

“Commençons par des choses qui sont vraiment essentielles pour la nation où nous pensons que nous pourrions être en mesure d’ouvrir sans avoir beaucoup de problèmes”, a commencé la personnalité de la télévision. “Je vous le dis, les écoles sont une opportunité très appétissante. Je viens de voir une belle pièce dans The Lancet affirmant que l’ouverture des écoles pourrait ne nous coûter que 2 à 3% en termes de mortalité totale.”

DR OZ: “Les écoles sont une opportunité très appétissante. Je viens de voir une belle pièce dans The Lancet soutenant que l’ouverture des écoles ne peut nous coûter que 2 à 3%, en termes de mortalité totale. Tout, vous savez, toute vie est une vie perdu, mais … cela pourrait être un compromis que certains envisageraient. ” 😳 pic.twitter.com/aifMeKTsIv

Il a ajouté: “Toute vie est une vie perdue, mais pour ramener chaque enfant dans une école où il est éduqué en toute sécurité, nourri et tirant le meilleur parti de sa vie avec un risque théorique à l’arrière, cela pourrait être un compromis que certaines personnes envisageraient. “

Le 8 avril, The Lancet, une revue consacrée à la santé des enfants et des adolescents, a publié un article “188 pays ont mis en place des fermetures d’écoles à l’échelle nationale, mais une étude de modélisation réalisée par Ferguson et ses collègues a conclu qu’au Royaume-Uni, les fermetures d’écoles à elles seules réduiront COVID-19 de 2 à 4% seulement. “

Twitter a explosé de réactions, alors que de nombreux abonnés critiquaient la petite star de Harvard éduquée pour, ce qu’ils jugeaient être, flottant l’idée de “sacrifier des enfants”.

“. @ DrOz dit que les enfants peuvent aller à l’école parce que seulement 2 à 3% mourront. Perte acceptable pour le GOP. 56,6 millions d’écoliers aux États-Unis. 2% – 1,1 million d’enfants morts. 3%: – 1,7 million d’enfants morts. Peut-être arrêter en utilisant%, Dr. Quack, et en utilisant des nombres réels quand on dit que “le génocide n’est pas une grosse affaire”, “a écrit un suiveur.

Un autre utilisateur a posté: «Assez vieux pour se rappeler quand« nous pouvons sacrifier nos grands-parents pour sauver l’économie »était la solution. Maintenant, c’est« nous pouvons sacrifier 3% de plus de nos enfants pour relancer l’économie ». En un mois, nous sommes passés de Soylent Green à l’infanticide, nous pouvons donc nous rassembler dans une aire de restauration. “

LE TRUMP CULT EST UN CULTE DE MORT

Voici charlatan charlatan @DrOz disant que les enfants peuvent retourner à l’école parce que seulement 2-3% vont mourir👇🏼

Pour le contexte, il y a plus de 56 millions d’enfants dans les écoles américaines.

2% – 1,1 million d’enfants morts

3% – 1,7 million d’enfants morts

Va te faire foutre, Dr Oz🖕🏼pic.twitter.com / 6SieXgvYMP

“Il y a 1100 élèves dans mon collège. Quels 33 d’entre eux devrais-je être prêt à sacrifier comme” apéritif “. C’est absolument fou! Ces enfants ne seraient pas les seuls à mourir – ils le répandraient dans la communauté et à leurs parents et grands-parents “, a partagé un enseignant indigné.

Beaucoup, cependant, ont souligné que le Dr Oz n’a pas suggéré spécifiquement les enfants, mais le fait qu’il a mentionné le taux de mortalité général.

“Il n’a jamais dit que les mortalités seraient même des enfants, il a dit” mortalités totales “. Nous savons déjà que les enfants meurent rarement de la convoitise19. Ce sont les adultes qui l’obtiennent via des porte-enfants. mais clarifiez vos faits! “

Il n’a jamais dit que les mortalités seraient même des enfants, il a dit “mortalités totales”. Nous savons déjà que les enfants meurent rarement de convoitise19. Ce sont les adultes qui l’obtiennent via des porte-enfants. Non, je ne suis pas d’accord avec les adultes qui meurent non plus, mais clarifiez les faits!

Ce n’est pas la première fois que le Dr Oz et son émission de télévision homonyme sont critiqués pour des allégations concernant la pandémie de coronavirus.

Selon le Los Angeles Times, près de “4 sur 10 des affirmations faites sur le hit show semblent être faites sur la base d’aucune preuve.”

dr oz est vraiment allé sur Fox News pour dire que seulement 2-3% des enfants * mourants * étaient une bonne raison d’ouvrir des écoles ????? !!!! comme????? comment est ce procès de nouvelles de renard à venir ???????

Le Dr Oz a prouvé à maintes reprises qu’il était un griffeur. Quiconque l’écoute toujours se joue. pic.twitter.com/b3sDjSSGvr

Parfois, je pense que l’Amérique est devenue tellement PC que vous ne pouvez même plus appeler la mort de millions de personnes un “délice délicieux”

1. Cet article de HuffPo sur le commentaire désormais tristement célèbre du Dr Oz obtient le calcul de l’argument selon lequel il essayait (très maladroitement) de se tromper totalement. C’est une erreur que presque tout le monde a commenté l’argument d’Oz, et c’est une conséquence. https://t.co/kREsOnQUuy

J’ai plus de 50 professeurs / employés actuels de la maternelle à la 12e année sur ma liste d’amis Facebook seulement. WTF.

Vous seriez aussi l’apéritif. Moi aussi (professeur de collège qui est gravement immunodéprimé). Le personnel scolaire aussi. Familles d’enfants.

C’est juste répréhensible. Que nous ayons même ces choses dites maintenant, comme si tout était normal et l’a toujours été.

Je pense qu’il veut dire que ce sont les enseignants qui vont mourir. Je veux dire qu’il a dit TOTAL perte de mortalité, alors qui se soucie de ces enseignants de toute façon. Nous pouvons en embaucher plus – peut-être des plus jeunes qui ne seront pas aussi enclins à mourir 🤔

