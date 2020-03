Le drame de la reine Elizabeth avec le prince Andrew grandit dans les coulisses

Le prince Andrew a

été le plus gros problème de la reine au cours de la dernière année. Malgré tout

qui se passe autour de Prince

La sortie de Harry et Meghan Markle, le problème juridique qu’Andrew pourrait se retrouver

en aurait beaucoup plus d’impact sur la famille.

La sortie de Harry et Meghan pourrait être directement sous le feu des projecteurs, mais les problèmes avec Andrew s’intensifient dans les coulisses.

La reine Elizabeth et le prince Andrew | Chris Jackson / .

Le prince Andrew est dans l’eau chaude pour son amitié avec Jeffrey Epstein

Andrew est entré pour la première fois dans le radar de la police quand il a appris

qu’il avait

est ami avec le milliardaire disgracié Jeffrey Epstein depuis des années. Epstein,

décédé l’an dernier dans sa cellule de prison, était un délinquant sexuel condamné

purgeait une peine de trafic sexuel à sa mort. Et c’est seulement alors

que les gens se sont manifestés et ont prétendu avoir eu des relations sexuelles avec Andrew

alors qu’ils étaient mineurs.

Depuis, Andrew s’est retiré de ses fonctions royales, mais les problèmes sont loin d’être résolus.

Andrew n’a pas représenté la reine à la célébration du Commonwealth

Le service du Commonwealth Day à l’abbaye de Westminster était un

rassemblement massif pour les membres de la famille royale, même si une personne était notamment

absent: Prince Andrew. le

Daily Mail a révélé qu’Andrew avait en fait assisté à un service distinct à

Château de Windsor, bien que sa présence n’ait pas été enregistrée. Depuis qu’il a marché

de retour des fonctions royales, il n’a pas été autorisé à représenter officiellement le

reine.

L’absence d’Andrew de l’abbaye de Westminster signale de graves problèmes entre lui et la reine Elizabeth – beaucoup pensent que Meghan et Harry sont en désaccord avec elle, mais même ils étaient toujours là.

Les experts pensent que la reine fait un «faux pas» dans sa gestion de la situation

CNN

signalé le 11 mars que la gestion de la situation par la reine pourrait être

affectant la famille royale. Selon CNN, Andrew n’a pas réussi à travailler avec

la police malgré sa déclaration précédente disant qu’il était prêt à

coopérer. Et maintenant, la reine a honte de ne pas faire plus pour se redresser

la situation.

Certains pensent que la reine n’aurait pas dû permettre à Andrew d’être au château de Windsor le jour du Commonwealth, ni qu’elle aurait dû être photographiée avec Andrew peu de temps après qu’il ait été impliqué dans le trafic. Les procureurs de New York ont ​​déclaré qu’ils ne pouvaient pas contacter Epstein pour une entrevue – quelque chose que la reine devrait s’assurer que cela se produise afin d’empêcher la réputation de la famille royale de sombrer.

Les problèmes ne font que s’aggraver, bien que Harry et Meghan soient le centre d’attention

Plus il y a de preuves qui se dévoilent contre Andrew, plus il devient difficile pour la reine de continuer à vivre normalement. Cependant, Meghan et Harry ont prouvé une grande distraction. Le public semble généralement plus préoccupé par la sortie du couple que par les accusations portées contre le fils de la reine, et cela fait gagner du temps en termes de réputation royale.

On ne sait pas si Andrew sera un jour contraint de parler aux procureurs, mais après que les procureurs ont fait des déclarations sur le manque de coopération d’Andrew le 9 mars, il a été clairement établi que le palais ne pouvait pas l’empêcher de coopérer pour toujours. Et s’ils le font, cela ne se passera probablement pas bien avec le public.