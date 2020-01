Le duc et la duchesse de Cambridge participeront à nouveau aux BAFTA

2020-01-24 17:30:05

Le duc et la duchesse de Cambridge assisteront à nouveau aux EE BAFTA le 2 février.

Le couple royal est un habitué de la prestigieuse cérémonie de remise des prix et cette fois-ci, il célébrera la 10e année du prince William en tant que président de la British Academy of Film and Television Arts au Royal Albert Hall de Londres le week-end prochain.

Amanda Berry OBE, directrice générale de BAFTA, a déclaré: “Nous sommes très heureux que le duc et la duchesse se joindront à nous pour célébrer une autre année exceptionnelle dans le cinéma.

“Cette année marque la 10e année de The Duke en tant que président de BAFTA et son implication a été inestimable pour le travail que nous faisons, du lancement de notre activité mondiale de nouveaux talents en 2011, au soutien du programme de bourses d’études BAFTA et à l’aide à la campagne de collecte de fonds la plus ambitieuse BAFTA. n’a jamais entrepris.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants à Leurs Altesses Royales pour leur soutien continu et nous nous réjouissons de les accueillir aux Film Awards le dimanche 2 février.”

Le palais de Kensington a également confirmé la présence du royal de 37 ans et de son épouse à la cérémonie à venir.

Ils ont déclaré: “Le duc et la duchesse de Cambridge assisteront à la cérémonie des EE British Academy Film Awards au Royal Albert Hall le dimanche 2 février.”

En 2013, BAFTA a lancé les bourses Prince William en cinéma, télévision et jeux.

Le couple avait déjà assisté à la soirée fastueuse l’année dernière, en 2017, et de nouveau en 2018 lorsque Catherine était enceinte de leur plus jeune fils, le prince Louis, qui aura deux ans en avril.

L’année dernière, William – qui a également Prince George, six ans, la princesse Charlotte, quatre ans, avec Catherine – a présenté la prestigieuse distinction de la bourse au réalisateur américain Thelma Schoonmaker, et a également annoncé que l’organisation apportait un certain nombre de changements pour “soutenir les nouveaux talents”. “.

Il a déclaré: “Catherine et moi sommes à nouveau ravis de vous rejoindre ce soir alors que nous nous séparons d’une autre année incroyable dans le cinéma. BAFTA est connu pour atteindre l’excellence et défendre la créativité, mais en son cœur, c’est une organisation qui inspire et nourrit des talents exceptionnels.

“Je suis un fervent partisan de BAFTA et je ne pourrais être plus fier de ses plans ambitieux d’augmenter considérablement le soutien aux nouveaux talents au cours des prochaines années.

“Pour que cela se produise, BAFTA développe complètement son siège principal et je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent si généreusement ce projet. Ce faisant, vous vous assurez que les talents créatifs de tous les horizons ont la possibilité de briller. Les candidats de ce soir et les gagnants sont un véritable témoignage de l’engagement de la BAFTA à trouver et à soutenir ce talent. “

