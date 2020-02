Le duc et la duchesse de Cambridge prennent une pause dans le travail royal

2020-02-14 13:30:06

Le duc et la duchesse de Cambridge prennent une pause dans leur travail royal afin de passer du temps avec leurs enfants.

Le duc et la duchesse de Cambridge devraient prendre une courte pause dans leur travail royal pour passer plus de temps avec leurs enfants.

Le duc et la duchesse de 38 ans, qui ont des enfants, le prince George, six ans, la princesse Charlotte, quatre ans et le prince Louis âgé de 21 mois, interrompent leurs fonctions royales en février, car le prince George et sa sœur être en pause de mi-session de l’école entre le 17 février et le 21 février.

Le duc et la duchesse ont été très occupés ces dernières semaines, et un initié a même affirmé que la décision du prince Harry et de la duchesse Meghan de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale les avait rapprochés.

La source a déclaré à Us Weekly: “Les Cambridges sont plus occupés que jamais depuis que Harry et Meghan ont quitté le Royaume-Uni. On pourrait penser que leur emploi du temps chargé mettrait à rude épreuve le mariage, mais cela les rapproche en fait.

“Travailler en équipe et se soutenir mutuellement est essentiel à un moment comme celui-ci, et c’est exactement ce qu’ils font.”

Le prince William est heureux de discuter de toutes ses préoccupations avec sa femme, se tournant fréquemment vers elle pour obtenir des conseils.

L’initié a expliqué: “Si William a un problème, il en parlera à Kate. William se confie à elle sur tout.”

Pendant ce temps, le prince Harry et la duchesse Meghan devraient éliminer 15 membres de leur personnel britannique.

La décision de fermer leur bureau à Buckingham Palace intervient au milieu des spéculations sur leur intention de passer la majorité de leur temps en Amérique du Nord.

Cependant, le personnel britannique du prince Harry respecterait sa décision de déménager en Amérique du Nord.

Un initié royal a déclaré: “Le duc et la duchesse ont une petite équipe, moins de 15 personnes. L’équipe est très fidèle aux Sussex et comprend et respecte la décision qu’ils ont prise.”

