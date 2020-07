Le duc et la duchesse de Sussex planifient des films d’Archewell

2020-07-06 11:30:06

Le duc de la duchesse de Sussex a demandé à Archewell une marque pour des « émissions de télévision et des films cinématographiques », ainsi que pour une foule d’autres entreprises.

Le couple royal a soumis à l’Office de la propriété intellectuelle de Londres des documents proposant un large éventail d’entreprises potentielles sous l’égide du nom de leur future fondation caritative.

Selon le quotidien Daily Mail, ils ont également répertorié des «contenus de divertissement numérique», «fournissant un site Web contenant des informations dans le domaine de la forme physique» et un site «présentant des informations dans le domaine de la nutrition, de la santé générale et de la santé mentale» dans leur soumission.

Une source a déclaré: « Archewell va être énorme. Harry et Meghan l’utiliseront pour soutenir de nombreuses causes qui les passionnent. »

Le mois dernier, le couple – qui a ensemble son fils de 14 mois, Archie – a vu son projet de marque Archewell aux États-Unis rejeté parce que son projet était « trop ​​vague » et que le formulaire de demande n’avait même pas été signé.

Il a été récemment affirmé que le prince Harry et la duchesse Meghan ne sont pas pressés de lancer Archewell et il est actuellement encore « aux premiers stades de développement ».

Un initié a déclaré: « Ils ne sont pas pressés de lancer Archewell, ils veulent bien faire les choses, c’est vraiment important pour eux. C’est quelque chose qu’ils veulent faire pour le reste de leur vie afin qu’ils ne subissent aucune pression pour lancer quelque chose qui en est encore aux premiers stades de développement. »

Harry, 35 ans, et Meghan, 38 ans, auraient investi toute leur énergie dans Archewell, tous leurs projets caritatifs actuels alimentant la fondation, bien qu’elle n’ait pas encore été lancée.

La source a ajouté: « Tout ce qu’ils font en ce moment fait partie d’Archewell. Que ce soit Covid, BLM ou leur travail caritatif en cours, tout cela fait partie de la façon dont ils travaillent sur Archewell et développent leur travail et se concentrent sur l’avenir. Leur équipe travaillent depuis le début de l’année sur les problèmes de discours de haine et de technologie pour de bon. C’était le point central de leur visite à Stanford en février. «

