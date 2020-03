Le duc et la duchesse de Sussex planifient une retraite dans un pays

2020-03-25 11:30:06

Le duc et la duchesse de Sussex prévoient de construire une maison de 3 millions de livres dans le sud-est de l’Angleterre près de Soho Farmhouse.

Le couple – qui séjourne au Canada avec leur fils Archie de 10 mois depuis qu’il s’est éloigné de la vie royale – tient à avoir une base dans l’Oxfordshire, qui sera située à proximité des membres privés de la retraite Soho Farmhouse.

Les non-membres peuvent rester au domaine des Cotswolds – où la duchesse a organisé sa fête de poule de trois jours avant d’épouser le prince Harry en 2018 – afin que les invités du couple puissent rester à proximité.

La propriété sera près d’une maison de campagne en cours de construction pour David et Victoria Beckham et Harry et Meghan – qui paieraient le logement de leurs propres poches – prévoient un logement de trois chambres avec sa propre voiture.

Une source a déclaré au journal The Sun: “Cette maison sera leur trou de culasse quand ils seront au Royaume-Uni.

“Il en coûte environ 3 millions de livres sterling et sera situé du côté opposé de la ferme à la petite maison en construction pour les Beckham.”

Le couple est un bon ami du Beckham et David a récemment félicité Harry pour s’être concentré sur son père.

Il a dit: “Je n’ai pas parlé à Harry de son déménagement. Nous parlons comme des amis et c’est la chose la plus importante pour moi. Je pense qu’il aime être un jeune père pour la première fois et c’est ce dont nous avons toujours parlé. Quand vous êtes un parent, cela change tout pour vous. Il a toujours besoin d’être heureux. ”

David et son épouse Victoria Beckham ont assisté au mariage de Harry et Meghan en mai 2018, et la star du sport a adoré voir son copain devenir un père de famille.

Il a ajouté: “Nous l’aimons et c’est une personne incroyable – et c’est la chose la plus importante – mais je suis fier de le voir grandir en tant qu’individu et être cette personne que chaque père veut être. Chaque père veut aimer à leurs enfants et c’est ce que je vois avec lui. “

Mots clés: Prince HArry, duchesse Meghan, duc de Sussex, duchesse de Sussex, David Beckham, VIctoria Beckham

