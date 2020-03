Le duc et la duchesse de Sussex prennent des dispositions de sécurité «privées»

2020-03-30 09:30:06

Le duc et la duchesse de Sussex disent avoir organisé une “sécurité financée par des fonds privés” pendant leur séjour à Los Angeles.

Le couple vivait au Canada avec leur fils de 10 mois, Archie, depuis son retrait de la vie royale plus tôt cette année, mais a récemment déménagé en Californie avant la fermeture des frontières en raison de la pandémie de coronavirus.

Et après que le président américain Donald Trump a insisté sur le fait que les contribuables américains ne paieraient pas la facture de leurs dispositions de sécurité après leur déménagement, le prince Harry et la duchesse Meghan l’ont récupéré et ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient besoin d’aucune aide pour les coûts.

Leur porte-parole a déclaré: “Le duc et la duchesse n’ont pas l’intention de demander au gouvernement américain des ressources de sécurité. Des dispositions de sécurité financées par des fonds privés ont été prises.”

On ne sait pas actuellement quels arrangements ont été mis en place.

La réponse est intervenue après que le président soit allé sur Twitter en insistant sur le fait que Harry et Meghan “devaient payer” pour leurs propres gardes du corps après avoir quitté Vancouver, où la police canadienne avait aidé avec leurs détails de sécurité.

Il a écrit: «Je suis un grand ami et admirateur de la Reine et du Royaume-Uni. Il a été rapporté que Harry et Meghan, qui ont quitté le Royaume, résideraient de façon permanente au Canada. Maintenant, ils ont quitté le Canada pour les États-Unis, cependant, les États-Unis. ne paiera pas pour leur protection de sécurité. Ils doivent payer! (sic) ”

On estime que les frais de sécurité du couple – qui comprend neuf officiers britanniques hautement qualifiés – s’élèvent à 8 millions de livres sterling par an et ont été couverts par les contribuables britanniques par le biais du budget de la police métropolitaine.

Pendant leur séjour au Canada, Harry et Meghan ont également reçu le soutien de la Gendarmerie royale du Canada.

Il a été affirmé la semaine dernière que Harry et Meghan vivent dans un complexe isolé et ne se sont pas encore aventurés en raison de la pandémie de coronavirus.

Le nouvel emplacement de la famille les rapproche de la mère de la duchesse de 38 ans, Doria Ragland, qui vit en ville, ainsi que d’un certain nombre d’amis.

La nouvelle de ce déménagement est intervenue après qu’il ait été précédemment révélé que le duc et la duchesse avaient “regardé des maisons à LA”.

Une source a précédemment déclaré: “Harry regarde droit vers son avenir avec sa famille. Ils passeront du temps en Californie … Il ne regarde pas en arrière.”

