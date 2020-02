Le duc et la duchesse de Sussex «restent en pourparlers sur la marque royale»

2020-02-19 11:30:04

Un rapport a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex discutaient pour savoir s’ils seraient en mesure de conserver leur marque Sussex Royal.

Le couple – qui est le père d’un fils de neuf mois, Archie – a annoncé son intention de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale, mais il reste à décider s’ils pourront continuer à utiliser leur nom de marque.

Une source a déclaré à Sky News: “Les discussions sont toujours en cours.

“Dans le cadre du processus de transition du duc et de la duchesse de Sussex dans leur nouveau chapitre, la planification est en cours autour du lancement de leur nouvelle organisation à but non lucratif. Les détails seront partagés en temps voulu.”

Le duc et la duchesse – qui se sont engagés dans une vie d’indépendance financière – utilisent la marque Sussex Royal sur leur site Web et leur page Instagram.

Cependant, une source a laissé entendre que l’utilisation du surnom de Sussex Royal s’est révélée gênante, l’initié disant qu’il “devait être revu”.

Pendant ce temps, la demi-sœur de la duchesse de Sussex a récemment affirmé qu’elle était “jalouse” de sa belle-sœur, la duchesse Catherine.

Samantha Markle a affirmé que sa soeur éloignée avait annoncé son intention de se retirer en tant que senior royal à la veille du 38e anniversaire de Catherine parce qu’elle voulait “gâcher” sa journée spéciale.

Samantha – qui partage le même père, Thomas Markle, que l’ancienne star de “Suits” – a déclaré: “Triste, elle le ferait le jour de l’anniversaire de Kate – je crois qu’elle était jalouse de la belle Kate. Elle n’a jamais pu comparer – Kate est emblématique!

“Un matériau parfait pour Queen et charmant en tant que membre de la famille, en particulier en tant que mère. J’ai été impressionnée par la façon dont Kate pouvait faire ressembler une robe à 200 $ à 2 millions de dollars.”

Mots clés: Duchesse de Sussex, duc de Sussex

