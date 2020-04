Le “ Family Karma ” de Bravo se termine par un engagement, une augmentation des notes et des fans qui implorent pour la saison 2

Bien que la saison phare de Bravo’s Family Karma n’ait duré que huit semaines environ, les fans sont accrochés à la série.

Bali Chainani, Monica Vaswani, Brian Benni, Anisha Ramakrishna, Amrit Kapai, Vishal Parvani, Shaan Patel | Banque de photos Tommy Garcia / Bravo / NBCU via .

Les téléspectateurs ont été présentés à un groupe d’amis indiens américains qui vivent dans le sud de la Floride. L’aspect unique et attachant de la série s’est concentré sur l’aspect multi-générationnel de la façon dont les enfants du millénaire équilibrent la tradition de leurs parents avec la vie moderne. Trouver un partenaire et se marier était un thème commun pendant la saison 1. Mais chaque acteur n’a pas réussi à répondre aux attentes.

La saison s’est cependant terminée sur une note positive. Vishal Parvani et Richa Sadana, en ont fait un officiel indien. Ils ont terminé la saison avec une fête de fiançailles qui tue, qui fait que certains mariages ressemblent à la fête d’anniversaire d’un enfant. De plus, les amis sont revenus ensemble dans l’amitié, mais la porte a été laissée ouverte avec de nombreuses questions auxquelles il faut répondre… la saison prochaine.

Les cotes ont lentement augmenté pendant la saison

Accrocher un nouveau public peut être un défi, en particulier avec le flot de contenu disponible à la télévision. Les téléspectateurs sont attirés non seulement par les offres de câble, mais aussi par les services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Hulu, etc. Cependant, les premières docuseries aux États-Unis sur les Indiens d’Amérique semblaient s’accrocher à un public assez rapidement.

Les classements ne rivalisaient pas avec certains des piliers de Bravo comme la série emblématique Real Housewives ou Under Deck. Mais l’émission a connu une augmentation chaque semaine, ce qui, selon Andy Cohen, producteur de Bravo, est la clé de la survie d’une émission. Cohen a récemment partagé sur Instagram pourquoi The Real Housewives of Miami a été annulée. Et cela avait tout à voir avec les notes.

“La raison pour laquelle nous l’avons laissé tomber était, je me souviens que les cotes ont baissé vers la fin de la saison”, a-t-il déclaré. «Ce qui n’arrive jamais. Comme si ça avait baissé pour les retrouvailles, et si ça descend vers la fin, ce n’est jamais bon signe. Mais de toute façon, j’entends ton amour tout le temps et j’apprécie vraiment le spectacle et les femmes. »

Mais les notes de Family Karma ont tendance à la hausse. Les numéros de fin de saison ne sont pas encore disponibles. Mais le nombre augmentait chaque semaine. “S01E07 – 0,701 million de téléspectateurs (0,23 démo 18-49) * correspondaient au sommet de la saison en démo *”, a tweeté Bravo Ratings à propos de l’avant-dernière émission.

Les fans sont accro et veulent une autre saison

Les membres du casting sont allés sur Instagram Live après la diffusion. Un certain nombre de fans se sont renseignés sur la saison 2, mais jusqu’à présent, personne ne sait si Family Karma sera récupéré.

Mais les fans ont été très vocaux sur Twitter. «Je n’ai jamais été aussi investi dans un spectacle! Merci à toute la distribution de #FamilyKarma pour s’être réunie et avoir fait ça! Vous avez non seulement représenté la communauté indienne, mais vous avez également exposé de nombreux téléspectateurs à la «vraie affaire». Bonne chance à tous! En espérant une saison 2! ” un fan a tweeté. Un autre fan a également noté la courte durée de la saison. “Je ne peux pas croire que #FamilyKarma n’ait eu que 8 épisodes”, a tweeté le fan. “Tt est si bon #BravoTV…. ne peut pas attendre la saison 2. “

Cependant, certains fans insistent sur le fait que le spectacle est susceptible d’être repris. Le podcast de Family Karma Insiders a partagé: «Entendre des rumeurs d’une source réputée d’initié selon lesquelles Family Karma Saison 2 est un rendez-vous! Les doigts croisés ça sort bientôt. Et écoutez le podcast Family Karma Insiders! »