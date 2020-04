Le fantôme de l’opéra leur a-t-il été volé?

Le fantôme de l’opéra est toujours l’une des comédies musicales les plus populaires de tous les temps. Sa chanson-titre est l’une des chansons les plus populaires de l’histoire du théâtre musical. Mais est-ce que ça vient du Fantôme de l’opéra ou de Pink Floyd?

La chanson “The Phantom of the Opera” a un riff d’ouverture incroyablement mémorable. Il est répété plusieurs fois au cours de la comédie musicale. Roger Waters de Pink Floyd affirme que le riff du morceau vient d’une des chansons de son groupe.

L’histoire des «Échos» et du «Fantôme de l’opéra» de Pink Floyd

L’album de 1971 de Pink Floyd, Meddle, comprend un morceau intitulé «Echoes». “Echoes” est une chanson épique s’il y en a jamais eu. Cela dure 23 minutes. C’est la longueur de la moitié d’une face d’un disque vinyle! C’est peut-être la raison pour laquelle «Echoes» ne reçoit pas beaucoup de diffusion radio.

15 ans plus tard, Andrew Loyd Webber sort ce qui est peut-être la comédie musicale définitive de sa carrière: Le Fantôme de l’Opéra. La piste de titre comprend des éléments de rock progressif, le genre que Lloyd Webber a exploré avec Jesus Christ Superstar. Certains estiment que la chanson-titre de la comédie musicale prend l’influence de Pink Floyd, l’un des groupes qui définit le rock progressif.

«Echoes» de Pink Floyd

Roger Waters dit qu’Andrew Lloyd Webber est un plagiaire

Waters affirme que la chanson “The Phantom of the Opera” est dérivée du riff “Echoes”. il dit qu’il ne pouvait pas croire à quel point la chanson de Lloyd Webber était similaire à “Echoes” quand il l’a entendue pour la première fois. Bien que Waters ait remarqué plusieurs similitudes entre «Le fantôme de l’opéra» et «Echoes», il a décidé que poursuivre Lloyd Webber était trop compliqué.

Il a dit: «C’est la même signature temporelle – c’est 12/8 – et c’est la même structure et ce sont les mêmes notes et c’est la même chose tout. Connard. C’est probablement actionnable… Mais je pense que la vie est trop longue pour s’embêter à poursuivre Andrew f * cking Lloyd Webber. »

La chanson-titre de The Phantom of the Opera d’Andrew Lloyd Webber

Mis à part tout plagiat présumé, Waters n’est même pas un fan de The Phantom of the Opera ou de Lloyd Webber en général. Il a dit avoir trouvé Phantom incroyablement «médiocre». Il a également dit qu’il savait que la musique serait médiocre parce qu’il avait vu Lloyd Webber à la télévision et savait qu’il était un musicien médiocre rien qu’en le regardant!

Roger Waters écrit une chanson attaquant Andrew Lloyd Webber

Waters a été franc sur ses sentiments envers Lloyd Webber dans sa musique. Il n’a tiré aucun coup dans les paroles de sa chanson «C’est un miracle. Dans ce document, Rogers chante “C’est un miracle / Nous nous recroquevillons dans nos abris / Avec nos mains sur nos oreilles / Les trucs affreux de Lloyd-Webber / Fonctionne pendant des années et des années et des années.”

«C’est un miracle» de Roger Waters

La chanson continue. Dans ce document, Rogers imagine un tremblement de terre secouant un théâtre montrant une des comédies musicales de Lloyd Webber. Ensuite, le couvercle d’un piano s’écrase sur la main de Lloyd Ebber et lui casse les doigts. “C’est un miracle”, chante Rogers.

Lloyd Webber ne semble pas avoir commenté ce problème. C’est aux fans de décider si les deux morceaux sont trop similaires. Même si “Le fantôme de l’opéra” est trop proche de “Echoes”, cela montre que Pink Floyd est très influent.

