Le fiancé de la princesse Beatrice servira de meilleur homme au mariage royal

Le fiancé de la princesse Béatrice a choisi son fils de trois ans, Christopher – également connu sous le nom de Wolfie – pour agir en tant que meilleur homme lors de leur mariage en mai.

Le fiancé de la princesse Béatrice a choisi son fils de trois ans pour faire office de meilleur homme lors de leur mariage.

Edoardo Mapelli Mozzi a choisi son fils Christopher – également connu sous le nom de Wolfie – pour assumer le rôle prestigieux lors de ses noces avec la princesse Eugénie à la chapelle royale du palais de St James le 29 mai.

Un porte-parole du couple a déclaré à la rubrique Eden Confidential du Daily Mail: “Je peux confirmer que Wolfie sera le meilleur homme.”

Des amis ont déclaré au journal que Béatrice, 31 ans, et Edoardo, 36 ans, ont choisi Wolfie pour le rôle parce qu’ils veulent montrer qu’il est “aimé et embrassé par sa belle-mère”.

La mère de Wolfie, Dara Huang, 37 ans, devrait également être invitée au mariage et à la réception par la suite au palais de Buckingham.

Pendant ce temps, Béatrice et Eduardo ont demandé aux sympathisants de faire un don aux organismes de bienfaisance Big Change et Cricket Builds Hope au lieu d’envoyer des cadeaux de mariage.

Béatrice – qui est neuvième en ligne sur le trône en tant que fille du prince Andrew et de son ex-femme Sarah, la duchesse de York – a récemment partagé son enthousiasme à propos de ses noces à venir dans une lettre manuscrite à un bienfaiteur.

La blogueuse royale allemande Katsroyalletters a partagé la “belle réponse” qu’elle avait reçue du couple sur son compte Instagram.

La note disait: “Merci beaucoup d’avoir pensé à nous après les fiançailles. C’est si gentil de votre part de nous souhaiter du bonheur pour l’avenir.

“Nous sommes ravis de nous marier et de commencer la vie ensemble. Avec nos meilleurs voeux, Béatrice et Edo.”

Le couple s’est ouvert sur leur “aventure ensemble” quand ils ont fait leur annonce de fiançailles.

Ils ont déclaré dans un communiqué à l’époque: “Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir partager les nouvelles de notre récent engagement.

Nous sommes tous les deux ravis de nous lancer ensemble dans cette aventure de la vie et nous avons hâte de nous marier.

“Nous partageons tant d’intérêts et de valeurs similaires et nous savons que cela nous sera très utile pour les années à venir, plein d’amour et de bonheur.”

