Le film Cats balaye les Razzie Awards

2020-03-17 17:30:05

Le film très décrié ‘Cats’ a ‘gagné’ le plus de gongs aux Golden Raspberry Awards de cette année.

«Cats» a «gagné» six gongs aux Golden Raspberry Awards de cette année.

Le film de fantaisie musicale tant décrié – qui met en vedette James Corden, Taylor Swift et Dame Judi Dench – a reçu six soi-disant Razzies, récompensés par les pires films de l’année.

Le film réalisé par Tom Hooper a remporté le pire film, la pire actrice de soutien (Rebel Wilson), le pire acteur de soutien (James Corden), le pire écran combiné, le pire scénario et le pire réalisateur le lundi soir (16.03.20).

Le film “ Cats ” – qui est basé sur la comédie musicale du même nom d’Andrew Lloyd Webber et avait en fait reçu un total de neuf nominations aux Razzies – a été publié en fanfare en décembre, mais a ensuite été largement raillé par les fans et critiques.

Judi Dench, qui a joué le rôle de l’ancien Deutéronome dans le film, a récemment admis qu’elle n’avait même pas regardé le film terminé.

Elle a déclaré: “Je n’ai rien lu sur la réponse à cette question, et je ne l’ai pas vue non plus.”

L’actrice primée a également affirmé qu’elle n’était “que légèrement” au courant de la réponse au film.

Elle a ajouté: “Je pense que les gens ont été plutôt gentils avec moi.”

Ailleurs, John Travolta a remporté le gong du pire acteur pour ses performances dans le thriller psychologique “The Fanatic” et le film sportif de Karzan Kader-directeur “Trading Paint”.

Hilary Duff a été nommée la lauréate du prix de la pire actrice pour son rôle dans le film d’horreur «The Haunting of Sharon Tate».

Pendant ce temps, “ Rambo: Last Blood ” de Sylvester Stallone a remporté deux prix, dont Worst Remake, Rip-off or Sequel et Worst Reckless Disregard for Human Life and Public Property.

D’autre part, Eddie Murphy a remporté le prix Razzie Redeemer – qui honore un ancien récipiendaire de Razzie qui a continué à faire un meilleur travail – pour sa performance dans la comédie “ Dolemite is My Name ”.

Les Razzies devaient initialement être décernés lors d’une cérémonie à Los Angeles, mais ont plutôt été annoncés via un lien vidéo en raison de la pandémie de coronavirus.

Gagnants des Golden Raspberry Awards:

Pire image:

‘Chats’

Pire acteur:

John Travolta pour «The Fanatic and Trading Paint»

Pire actrice:

Hilary Duff pour «La hantise de Sharon Tate»

Pire actrice de soutien:

Rebel Wilson pour ‘Cats’

Pire acteur de soutien:

James Corden pour ‘Cats’

Combo le pire écran:

Deux boules de poils mi-félines / mi-humaines dans les chats

Pire scénario:

‘Chats’

Pire réalisateur:

Tom Hooper pour ‘Cats’

Pire remake, arnaque ou suite:

«Rambo: Last Blood»

Pire mépris téméraire pour la vie humaine et les biens publics:

«Rambo: Last Blood»

Razzie Redeemer:

Eddie Murphy pour ‘Dolemite Is My Name’

