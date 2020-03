Le film de James Bond ne tarde pas à mourir après une épidémie de coronavirus

James Bond sera de retour au cinéma beaucoup plus tard que prévu.

Un tweet mercredi du compte Twitter officiel de “No Time to Die” a annoncé un changement de date de sortie du printemps à l’automne. Bien que la déclaration ne fasse pas directement référence à l’épidémie de coronavirus, c’était clairement un facteur.

“MGM, Universal et Bond producteurs, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd’hui qu’après un examen attentif et une évaluation approfondie du marché mondial du théâtre, la sortie de NO TIME TO DIE sera reportée à novembre 2020”, a déclaré le tweet. “Le film sortira au Royaume-Uni le 12 novembre 2020 avec des dates de sortie mondiales à suivre, y compris le lancement américain le 25 novembre 2020.”

La nouvelle intervient après que MGM a annulé la première planifiée de Pékin pour le film.

Le film devait initialement ouvrir le mois prochain, mais les cinémas en Chine – le deuxième plus grand marché du film – ont été fermés pendant des semaines en raison de COVID-19. Selon Vanity Fair, les cinémas au Japon, en Corée du Sud et en Italie ont également connu une baisse considérable de la fréquentation.

Variété rapporte que la Chine a été le territoire d’outre-mer le plus rentable pour la dernière sortie de 007, “Spectre”, représentant 84 millions de dollars des 881 millions de dollars du film brut dans le monde.

La nouvelle date de sortie de Thanksgiving la verra chuter moins de trois semaines après “Eternals” de Marvel et cinq jours après “Godzilla vs Kong”. Le “King Richard” de Will Smith, qui le voit jouer Serena et le père de Venus Williams, Richard Williams, doit également sortir le 25 novembre.

Étoile Daniel Craig est toujours configuré pour héberger “Saturday Night Live” ce week-end, une apparition qu’il aurait utilisée pour promouvoir la sortie d’avril.

“SNL” a commodément déposé une promo sur le thème de Bond peu de temps après l’annonce du report:

Daniel Craig s’amuse tellement quand il est ici. pic.twitter.com/D55sQNjsBI

– Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 4 mars 2020