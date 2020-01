Le film des Beatles qui a attiré l’attention de Steven Spielberg à l’école de cinéma

Après le revolver innovant (1966) et le Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), vous auriez pu croire que les Beatles continueraient à se surpasser avec chaque projet. Le groupe a ensuite sorti le film télévisé Magical Mystery Tour le lendemain de Noël 67.

Presque immédiatement, les fans ont commencé à téléphoner à la BBC pour dire à quel point ils détestaient ce qu’ils avaient vu. Selon l’indice de réaction de la BBC, Magical Mystery Tour a obtenu la pire note de l’histoire (23 sur 100). Les critiques se sont également jetées sur le film, le décrivant comme des «ordures», des «piffles» ou pire.

Avec le manque d’intrigue et une dose considérable de psychédélisme, les Beatles ont reconnu qu’ils auraient peut-être trop demandé à son public de vacances. Cependant, la BBC avait également sa part de responsabilité – elle avait montré un film couleur en noir et blanc.

Au fil du temps, la réputation du Magical Mystery Tour s’est rétablie, certains comparant l’effort cinématographique des Fab Four au travail de Luis Buñuel et Salvador Dalí. Paul McCartney a souligné à quel point les principaux cinéastes de la prochaine génération ont apprécié le travail.

Steven Spielberg et d’autres ont fait l’éloge du “Magical Mystery Tour”

Les Beatles tournent un film de comédie surréaliste «Magical Mystery Tour» à West Malling Air Station, Kent, 23 septembre 1967. | Mark et Colleen Hayward / .

Dans Anthology, les quatre Beatles interviennent à la réception de Magical Mystery Tour. Pour un homme, ils reconnaissent que le travail a des défauts évidents. Cependant, ils soulignent également la faille de la présentation de la BBC. “Nous étions stupides et ils étaient stupides”, a déclaré Ringo.

Ringo a également souligné comment les réactions ont changé une fois que les téléspectateurs l’ont vu comme prévu. “C’était vraiment [panned] mais quand les gens ont commencé à le voir en couleur, ils ont réalisé que c’était très amusant. »Paul a dit avoir entendu des commentaires très encourageants de la part des autorités sur le sujet.

“Des gens comme Steven Spielberg ont dit depuis:” Quand j’étais à l’école de cinéma, c’était un film dont nous avons vraiment pris note “”, a déclaré Paul dans Anthology. «C’était un film d’art plutôt qu’un vrai film. […] Je le défends sur le principe que nulle part ailleurs vous ne voyez une représentation de «Je suis le morse». »

Paul était humble à certains égards. La vidéo de «Blue Jay Way» de George Harrison est un autre grand moment de Magical Mystery Tour. Et Spielberg n’était pas le seul grand réalisateur à souligner le charme du film.

Martin Scorsese a apprécié le relâchement de «Mystery Tour»

Paul McCartney et Ringo Starr travaillent sur le film ‘Magical Mystery Tour’. | David Redfern / Redferns

Dans un documentaire PBS de 2012 sur Magical Mystery Tour, Paul et les Beatles ont obtenu une autre approbation des poids lourds – cette fois, de Martin Scorsese. Voyant l’ensemble du médium (comme d’habitude), Scorsese a ressenti le besoin de s’en tenir au style de roue libre du film.

“Bien sûr, l’accent mis sur le professionnalisme, le poli et la politesse est revenu avec vengeance”, a déclaré Scorsese dans la défense du film. “C’est attendu. Et on a tendance à oublier que ce n’est vraiment qu’un seul choix, une seule façon de procéder. »

En effet, il n’y a rien de poli ou de poli à regarder John Lennon pelleter des spaghettis dans une assiette pour femme en surpoids. Mais John a eu un rêve qui était similaire et Paul lui a dit d’écrire la scène. Cela n’a peut-être pas tourné comme Fellini, mais les Fab Four ont fait de leur mieux.

