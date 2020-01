Le film nominé aux Oscars est-il basé sur une histoire vraie?

Parasite réclame de plus en plus de victoires en route vers les Oscars. Il a remporté le prix du meilleur film étranger aux Golden Globes et le meilleur ensemble à la Screen Actors Guild. Si vous n’avez pas encore rattrapé Parasite, ce sera sur DVD et Blu-ray le 28 janvier, vous donnant deux semaines de plus pour le regarder avant les Academy Awards le 9 février.

Park So-dam et Choi Woo-sik à Parasite | Neon CJ Entertainment

Showbiz Cheat Sheet a obtenu une première copie du Blu-ray Parasite, qui comprend un bonus dans lequel le scénariste / réalisateur nominé aux Oscars Bong Joon Ho prend la parole lors d’un Q&A au festival du film après une projection au Fantastic Fest. Joon Ho a parlé par l’intermédiaire d’un traducteur et a révélé les inspirations de Parasite.

Bong Joon Ho était un tuteur comme ses personnages «parasites»

Dans Parasite, la famille des escrocs Kim orchestre une prise de contrôle de la riche maison familiale Park. Kim Ki-taek (Song Kang Ho) devient leur chauffeur, Kim Chung-sook (Chang Hyae Jin) leur servante et leurs adolescents (Choi Woo Shik et Park So Dam) deviennent les tuteurs des enfants du parc.

«À l’époque, j’étais au collège, j’ai dirigé plusieurs familles riches à l’époque», a expliqué Bong. «Je me souviens clairement de la sensation que j’ai ressentie lorsque j’ai ouvert les portes de la maison et que vous voyez le fils dans ce film faire de même.»

L-R: Choi Woo-Shik, Song Kang-ho, Chang Hyae-jin et Park So-dam à Parasite | Neon CJ Entertainment

Bong Joon Ho n’a jamais dépassé son accueil, mais il était clairement inspiré par la richesse de ses patrons. Cela a payé en nominations aux Oscars.

“J’enseignais à un lycéen et je me souviens qu’il m’avait emmené au deuxième étage de la maison et me montrait le sauna privé qu’ils avaient dans la maison”, a déclaré Bong. «Je me souviens avoir été très choqué de le voir. Il en était très fier. J’ai été viré après deux mois. »

«Parasite» illustre de réelles différences de classe

Le parasite trouve le drame dans les différences de classe entre les Kims et les parcs. Ensuite, bien sûr, il y a tous les rebondissements complexes que Bong Joo Ho prend. Bong a déclaré qu’il n’essayait pas de faire une déclaration politique, mais qu’il ne pouvait pas aider à refléter des luttes réelles.

“Je n’ai jamais l’intention de créer un film de propagande”, a déclaré Bong. «Je ne pense pas vraiment à ces problèmes politiques profonds au quotidien. Mais je pense que la question de la classe est quelque chose qui nous entoure dans notre vie quotidienne. Nous avons tous des amis, des cousins ​​et des membres de la famille qui sont pauvres ou riches. »

Jo Yeo-jeong dans Parasite | Neon CJ Entertainment

Bong pense également que l’art reflète la vie.

“Je pense que beaucoup d’artistes contemporains parlent également de classe et explorent ces questions parce que nous vivons tous dans ce système capitaliste”, a déclaré Bong. «Chaque jour, dans le système que nous surveillons, nous sentons, nous ressentons et nous expérimentons. Je pense qu’en tant qu’artistes, il est très naturel pour nous d’exprimer ces choses. Je pense qu’il serait en fait plus étrange de ne pas explorer cette question de classe. »

Le titre peut être vrai de toute façon

Bong Joon Ho a nommé son film Parasite car il a eu une double rencontre. Cela peut être vrai du côté de chaque famille.

Lee Sun-kyun et Jo Yeo-jeong dans Parasite | Neon CJ Entertainment

“Parce que l’histoire parle de la famille pauvre qui s’infiltre et s’infiltre dans la maison riche, il semble très évident que Parasite fait référence à la famille pauvre”, a déclaré Bong. «Mais si vous regardez les choses dans l’autre sens, vous pouvez dire que la famille riche est également un parasite en termes de travail. Ils ne peuvent même pas laver la vaisselle. Ils ne peuvent pas se conduire eux-mêmes, alors ils s’extirpent du travail de la famille pauvre. Les deux sont des parasites. “