Le fils d’Alicia Silverstone n’a pas vécu de “ terribles 2 ”

2020-01-14 23:00:06

Alicia Silverstone pense que son fils se comporte si bien parce qu’ils vivent un “mode de vie sain”.

Le fils d’Alicia Silverstone n’est pas passé par les «deux terribles et les trois terribles».

L’actrice «Clueless» pense que son fils de huit ans, Bear, est si bien comporté parce qu’ils vivent un «mode de vie sain» et qu’elle répond à tous ses besoins.

S’adressant à PEOPLE.com, elle a déclaré: “En raison du mode de vie sain que nous menons, il n’a pas traversé deux ou trois terribles terribles. Il n’y en avait pas vraiment beaucoup. Lorsque vous répondez vraiment à leurs besoins, et vous comprenez vraiment ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin … Je n’ai rien trouvé de tel. [have been] des moments où il y avait des choses que nous devions réorienter et corriger, bien sûr, mais ce n’était tout simplement pas le combat dont vous entendiez parler. … Tout ce que j’ai à dire, c’est: “Non merci, Bear.” Et il répond: «D’accord». … C’est ma réprimande. Et il l’a. ”

Le fils de la star de 43 ans lui rappelle d’être “absolument présent”.

Elle a expliqué: “Je ne veux pas manquer un instant de lui, et je ne veux pas qu’il se sente comme quoi que ce soit est plus important que lui … il a l’équilibre de savoir que maman doit travailler, et la vie est ne tourne pas autour de lui. Ce n’est pas une sorte de chose gâtée. C’est juste que lorsque vous aimez quelqu’un, vous voulez le prendre et le faire tremper. Et beaucoup d’entre nous ne l’ont pas compris.

“S’il commence à pleurer, j’écoute. S’il est bouleversé par quelque chose, je m’arrête et je lui en parle. Vous seriez surpris [at] combien [you notice] que les autres ne font pas. ”

Pendant ce temps, Alicia élève Bear – qu’elle a avec son ex-mari Christopher Jarecki – selon un régime végétalien strict, mais elle a insisté sur le fait qu’il n’est pas un mangeur difficile.

Elle a dit précédemment: “J’imagine que cela ne compte pas comme un mangeur difficile. Il mange du chou frisé presque tous les jours. Et il mange du bok choy, et il mange du chou et il a du riz brun et du quinoa.”

Mots clés: Alicia Silverstone

Retour au flux

.