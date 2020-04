Le fils d’Angelina Jolie, Maddox, retournera en Corée du Sud lorsque la pandémie de coronavirus «s’installera»

2020-04-01 19:30:05

Le fils d’Angelina Jolie, Maddox, retournera à l’école en Corée du Sud dès que la pandémie de coronavirus sera “réglée”.

L’actrice “ Maléfique ” a accueilli la jeune femme de 18 ans dans sa demeure la semaine dernière, après la fin de son semestre à l’Université Yonsei de Séoul, en Corée du Sud, en raison de la crise sanitaire mondiale.

Et Angelina a maintenant confirmé que Maddox ne serait pas transféré dans une école plus proche de chez elle, et souhaite reprendre ses études à Séoul dès que possible.

S’adressant au média sud-coréen DongA Daily, elle a déclaré: “Je ne pourrais pas être plus heureuse du choix de l’université de Mad. Elle est bien sûr fermée pour le moment en raison de la pandémie. Mais il ne transfère pas l’école, il sera de retour dès que les choses se règlent.

“Nous sommes tous si heureux, en tant que famille, que nous aurons l’occasion de mieux connaître la Corée du Sud grâce à Maddox et avec lui pendant ses études.”

L’actrice de 44 ans a également parlé de l’impact que la fermeture des écoles du monde entier aura sur les enfants, car elle a expliqué qu’il était “urgent” d’aider les jeunes à accéder à des ressources “d’enseignement à distance”.

Elle a ajouté: “Être soudainement déscolarisé et séparé de ses amis est difficile pour tout le monde, mais dans certains pays, si l’éducation d’un jeune est interrompue de cette manière, il se peut qu’il ne puisse plus y retourner, car il doit travailler ou faire face à d’autres pressions.

“Il y a donc un besoin urgent d’aider les jeunes à poursuivre leurs études, par le biais de l’enseignement à distance par exemple, pour s’assurer qu’ils sont en mesure d’obtenir leurs qualifications et qu’ils obtiennent les autres types de soutien dont ils ont besoin. C’est mon objectif principal, et quelque chose qui Je travaille avec l’UNESCO et une Coalition mondiale pour l’éducation. ”

Angelina – qui Maddox, ainsi que Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 13 et 11 ans jumeaux Knox et Vivienne avec son ex-mari Brad Pitt – aide le système scolaire à travers son émission de la BBC “ My World “.

Le programme d’actualités – produit par Angelina – proposera davantage de contenu destiné à aider les enfants à comprendre le coronavirus en leur donnant accès à du “contenu de confiance”.

Dans un communiqué de presse, elle a déclaré: “Les enfants n’ont pas été déscolarisés à cette échelle depuis la Seconde Guerre mondiale. C’est quelque chose dont ils se souviendront tout au long de leur vie. C’est quelque chose que les générations plus âgées, pour tous leurs autres points de référence. La façon dont les enfants traversent cette période – des outils et informations auxquels ils peuvent accéder aux façons dont ils peuvent communiquer et s’entraider – sera unique à leur génération.

“Nous voulons aider les enfants à avoir accès à du contenu et à des outils fiables qui leur seront utiles pendant la pandémie: notamment en les aidant à rechercher des informations factuelles et fiables, à remettre en question les informations qu’ils reçoivent et à apprendre de leurs expériences respectives.” “

