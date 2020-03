Le fils de Britney Spears dit qu’elle peut «arrêter» et n’est pas sûr si elle est «contrôlée»

Britney Spears est l’un des musiciens les plus célèbres des vingt dernières années. Elle a également eu une vie personnelle difficile. Parfois, sa carrière semblait assez instable.

Sa carrière pourrait être à nouveau instable. En fait, elle pourrait abandonner complètement la musique. Le fils de Spears, Jayden Federline, a récemment expliqué comment aider sa mère à “se libérer” et si elle était ou non “contrôlée”.

Britney Spears avec Jayden Federline et Maddie Aldridge en 2017 | Gerardo Mora / . pour Planet Hollywood Observatory

Jayden Federline dévoile la carrière musicale de sa mère

De nombreux fans de Spears ont entendu parler de ses fils, Sean Preston Federline, 14 ans, et Jayden James Federline, 13 ans. Cependant, Jayden n’est généralement pas du genre à faire des vagues dans les médias. Yahoo! Celebrity rapporte que tout a changé le 3 mars 2020, lorsqu’il a publié une vidéo révélatrice sur Instagram.

Jayden avait des choses élogieuses à dire sur ses deux parents. Il a salué les compétences parentales de son père, Kevin Federline, le comparant à Jésus-Christ. Il a également déclaré que sa mère était «assez légendaire». Il a dit que les meilleures chansons de sa mère étaient “Toxic” et “… Baby One More Time”.

«… Baby One More Time» de Britney Spears

Jayden a également répondu à des questions sur sa mère et les autres membres de sa famille. Pendant la vidéo, les fans ont voulu savoir si sa mère prévoyait de faire de la nouvelle musique bientôt. Après tout, Spears n’a pas sorti un nouvel album depuis Glory, un album de 2016 fortement influencé par le R&B moderne.

Jayden Federline fait des aveux choquants à propos de Britney Spears

Jayden a dit qu’il avait remarqué que sa mère ne faisait pas beaucoup de musique ces derniers temps. Il a dit: “Je me souviens d’une fois où je lui ai demandé, je lui ai dit:” Maman, qu’est-il arrivé à ta musique? “Et elle m’a dit:” Je ne sais pas, chérie. Je pense que je pourrais juste l’arrêter. »»

Jayden a dit qu’il était choqué par ses paroles. Après tout, a-t-il noté, sa mère gagne beaucoup d’argent grâce à sa carrière musicale. Il a également dit qu’il ne pensait pas que son père le réprimanderait pour avoir fait la vidéo.

Britney Spears à une date inconnue | Michelangelo Di Battista / Sony / RCA via .

Selon Cosmopolitan, Jayden a déclaré qu’il avait plus de détails à raconter au monde sur sa mère. Cependant, il ne souhaite pas en révéler plus avant d’avoir 5000 abonnés Instagram. Un fan a demandé à Jayden s’il pensait que sa mère était «contrôlée». Il a répondu «Non. Je ne sais pas.”

Un fan a mentionné le mouvement #FreeBritney. Le mouvement pense que Spears a perdu le contrôle de sa vie à son père après avoir été placée sous tutelle en 2008. L’Union Journal rapporte qu’un fan a mentionné la possibilité que Jayden essaye d’aider Spears à “se libérer”. Jayden a dit “c’est ce que j’essaie de faire”.

Qu’est-il arrivé à Jayden Federline par la suite

Yahoo Celebrity a noté que ces commentaires avaient retenu l’attention des médias. Après avoir fait les gros titres, les réseaux sociaux de Jayden ont été nettoyés. Yahoo Celebrity a essayé et n’a pas réussi à joindre les deux parents de Jayden pour commenter.

Jayden a-t-il eu des ennuis pour faire la vidéo? Son père traiterait la vidéo comme une affaire de famille. Il considère que le comportement de son fils est typique d’un garçon de 13 ans. La vidéo changera-t-elle la vie de Spears? Seul le temps nous le dira.

