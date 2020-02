Le fils de Chris Pratt n’est pas impressionné par son statut de star

2020-02-20 13:30:06

La star hollywoodienne Chris Pratt a admis que son fils de sept ans n’était pas impressionné par son statut de célébrité.

Le fils de Chris Pratt n’est pas impressionné par son statut de célébrité.

L’acteur de 40 ans – qui a Jack, sept ans, avec son ex-femme Anna Faris – a admis que son fils n’avait aucun intérêt pour sa célébrité.

Interrogé sur la façon dont son fils le traite, Chris a répondu: “Je ne suis que son père!”

Jack est un fan des films d’animation de Pixar, et Chris a révélé qu’il était tout aussi enthousiaste pour les productions du studio, ayant été choisi comme l’un des principaux acteurs de la voix dans le nouveau film fantastique “ Onward ”.

Le film raconte l’histoire de deux frères elfes adolescents qui reçoivent le personnel d’un sorcier en cadeau pré-arrangé de leur père – et Chris a savouré l’expérience de faire le film.

La star hollywoodienne a déclaré à Us Weekly: “[Jack] aime les films Pixar. Mais moi, quand je regarde ce film, environ deux secondes, j’oublie que j’y suis.

«Je suis juste plongé dans l’histoire, et c’est un peu la belle chose à propos de l’animation. Je n’avais vu aucun de ces décors, je ne savais pas à quoi ça allait ressembler.

“Ouais, j’exprime le personnage, mais j’oublie tout de suite et je me fais juste balayer … C’est vraiment bien.”

Pendant ce temps, Anna – qui a été mariée à Chris de 2009 à 2018 – a précédemment révélé que son fils maîtrisait déjà l’art de la manipuler.

L’actrice de 43 ans a avoué qu’il n’y avait pratiquement aucune limite à ce que son fils était autorisé à regarder à la télévision.

La beauté blonde a partagé: “J’aimerais pouvoir capturer sa voix parce qu’elle est toujours la plus douce, et il sait totalement comment me manipuler. Je ne suis même pas sûr de pouvoir vous dire ce que je l’ai laissé regarder. , culpabilité parentale dont je n’ai plus besoin. “

Mots clés: Chris Pratt, Anna Faris, Tom Holland

Retour au flux

.