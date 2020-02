Le fils de Cindy Crawford, Presley Gerber, lance un nouveau tatouage sur le visage

Presley Gerber a une nouvelle encre sauvage!

Vendredi, le mannequin de 20 ans, fils du Cindy Crawford et le magnat de la tequila Rande Gerber, ont partagé une vidéo du célèbre tatoueur Jonathan “JonBoy” Valena lui donnant un tatouage sur le visage le long de la pommette droite. L’encre fraîche se lit “MISUNDERSTOOD”.

“Merci mon pote 😈 @jonboytattoo” Presley a légendé le post. JonBoy a partagé plusieurs photos de son dernier travail sur son Instagram, y compris une photo avec Presley. “Désolé maman,” écrivit-il, semblant se moquer de la célèbre maman de top model de Presley.

Jonboy, qui a encré des étoiles comme Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Bella Hadid et Ashley Graham, précédemment tatoué Presley en 2018. La jeune star a eu sa sœur Kaia Gerber’s nom tatoué sur son triceps gauche. “Kaia XXIII”, lit l’encre.

Le mois dernier, Presley et Kaia ont toutes deux obtenu de nouvelles œuvres d’art corporel de l’artiste de tatouage basé à New York, Evan Kim. Alors que Presley a opté pour quelques tatouages ​​délicats au doigt, Kaia, 18 ans, a eu une fleur sur son poignet gauche et ce qui ressemblait à des bras entrelacés en forme de cœur sur son épaule droite.

Les frères et sœurs sont non seulement encrés ensemble, mais aussi en tant que modèles. Presley et Kaia ont toutes deux joué dans la campagne de printemps 2018 de Calvin Klein Denim.

“J’adore travailler avec lui et chaque fois que nous réservons un emploi ensemble, je suis excité”, a déclaré Kaia. Gens de travailler avec son frère aîné. “Au début, lorsque nous débutions, nous avions l’habitude de beaucoup filmer ensemble et nous ne serions là que pour les autres, ce qui est important, surtout pour commencer dans une industrie si effrayante – pour avoir quelqu’un là-bas avec qui vous êtes à l’aise . “

.

