Le fils de Gisele Bundchen veut des dons de charité au lieu de cadeaux pour son anniversaire.

2020-03-12 23:30:03

Gisele Bundchen a révélé que son fils de 10 ans avait demandé des dons de charité au lieu de cadeaux pour son anniversaire après avoir vu la quantité de plastique dans l’océan.

Le mannequin a révélé que Benjamin Rein, maintenant âgé de 10 ans, a demandé à ses amis de faire un don à ceux qui aident les espèces en voie de disparition au lieu de lui apporter des cadeaux pour ses fêtes d’anniversaire après avoir vu la quantité de plastique dans l’océan.

Elle a dit: “Une histoire dont je me souviens, c’est quand nous étions à la plage et mon fils Benny a trouvé du plastique dans l’océan. Il était tellement bouleversé, et je lui ai expliqué que c’est ce qui se passe après que nous ayons jeté des choses; ils vont à dans les décharges et se retrouvent parfois dans l’océan. Au cours des deux dernières années, il a décidé qu’il ne voulait pas de cadeaux de ses amis lors de sa fête d’anniversaire. la star de 39 ans – qui a également sa fille Vivian Lake, sept ans, avec son mari Tom Brady ainsi que la belle-mère du fils de Tom John ‘Jack’ Edward Thomas, 12 ans – dit que toute la famille s’implique pour aider le environnement.

Elle a ajouté au numéro d’avril du magazine Marie Claire: “En famille, nous avons aussi chacun nos bouteilles d’eau réutilisables, et les enfants comprennent que le plastique à usage unique nuit vraiment à notre planète. Je les vois en parler à leurs amis et montrer leur donner des bouteilles d’eau dans l’espoir de pouvoir les rejoindre et les utiliser aussi. “Cela me rend tellement fier de les voir impatients de les partager avec leurs amis. Bien qu’il s’agisse d’un petit geste simple, c’est de cela qu’il s’agit: avoir des conversations positives, adopter une approche axée sur les solutions et apprendre les uns des autres. ”

