Le fils de Kourtney Kardashian crée TikTok après la suppression d’Instagram

Le fils de Kourtney Kardashian, Mason, a créé un compte TikTok après que Kourtney a supprimé son compte Instagram parce qu’il était “trop ​​jeune”.

La star de téléréalité de 40 ans a supprimé l’accès de Mason, âgé de 10 ans, à l’application de partage de photos plus tôt cette semaine après avoir créé un compte et ne l’a pas dit à son père ni à Scott Disick.

Mais maintenant, Mason est passé à la plate-forme vidéo TikTok, où il a dit à ses abonnés qu’il avait déjà ouvert un autre compte Instagram secret.

Il a expliqué dans une vidéo: “[My Instagram] a été supprimé parce que j’étais trop jeune. Je suis devenu viral. J’aurais déjà eu 2,7 mil si je le maintenais. ”

Mason a ensuite répondu à plusieurs questions des fans et a admis qu’il n’avait pas pu voir ses cousins ​​- y compris la fille de Kylie Jenner Stormi – depuis un certain temps en raison de la pandémie de coronavirus.

Chacun des enfants Kardashian et Jenner reste dans leurs foyers respectifs au milieu de la crise sanitaire mondiale et ne peut communiquer que par téléphone ou par le biais de conversations vidéo.

La vidéo en direct TikTok de 10 ans survient quelques jours seulement après que Kourtney a modifié ses paramètres Instagram pour rendre @masondisickofficial privé, avant de le supprimer complètement de la plate-forme après que Mason l’a changé à nouveau en public.

Pour son propre compte, la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ – qui a également Penelope, sept et cinq ans Reign avec son ex-partenaire Scott – a expliqué: “Il a commencé un Instagram hier, il n’a pas demandé nous…

“Je l’ai rendu privé, puis il l’a rendu public sans que je le sache … C’est parti.”

Kourtney et Scott pensent qu’il est important de s’en tenir aux conseils d’âge d’Instagram et ne veulent pas ouvrir leur fils aux critiques des trolls.

Elle a dit: “Je l’ai supprimé, parce que Scott et moi avions juste l’impression qu’il n’était pas … Il avait 10 ans.

“Je pense qu’il y a une limite d’âge avec Instagram, je pense que c’est 13 ans … mais juste en général, je pense que sur Instagram, la chose qui m’inquiète vraiment avec les enfants n’est que des commentaires. Les gens peuvent être si méchants.”

